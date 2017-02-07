Николь Шмидхофер стала чемпионкой мира по горнолыжному спорту

Австрийка Николь Шмидхофер завоевала золотую медаль в супергиганте на проходящем швейцарском Санкт-Морице чемпионате мира по горнолыжному спорту.

Шмидхофер преодолела дистанцию за 1 минуту 21,34 секунды. Второе место заняла Тина Вайратер из Лихтенштейна (+0,33), третьей стала швейцарка Лара Гут (+0,36).

Это первая награда чемпионата мира в карьере 27-летней Шмидхофер.