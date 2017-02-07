Николь Шмидхофер стала чемпионкой мира по горнолыжному спорту

Сегодня, 15:40

Спортсменка заняла первое место в супергиганте

Шмидхофер стала чемпионкой. Фото AFP
Шмидхофер стала чемпионкой. Фото AFP

Австрийка Николь Шмидхофер завоевала золотую медаль в супергиганте на проходящем швейцарском Санкт-Морице чемпионате мира по горнолыжному спорту.

Шмидхофер преодолела дистанцию за 1 минуту 21,34 секунды. Второе место заняла Тина Вайратер из Лихтенштейна (+0,33), третьей стала швейцарка Лара Гут (+0,36).

Это первая награда чемпионата мира в карьере 27-летней Шмидхофер.
чемпионат мира, горные лыжи

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Источник:

Р-спорт

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