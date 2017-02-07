Николь Шмидхофер стала чемпионкой мира по горнолыжному спорту
Спортсменка заняла первое место в супергиганте
Австрийка Николь Шмидхофер завоевала золотую медаль в супергиганте на проходящем швейцарском Санкт-Морице чемпионате мира по горнолыжному спорту.
Шмидхофер преодолела дистанцию за 1 минуту 21,34 секунды. Второе место заняла Тина Вайратер из Лихтенштейна (+0,33), третьей стала швейцарка Лара Гут (+0,36).
Это первая награда чемпионата мира в карьере 27-летней Шмидхофер.
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