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На проведение чемпионата мира по шахматам претендуют четыре страны http://www.segodnya.ua/img/article/7895/54_main.1484759080.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/54_tn.1484759080.jpg Другие Сингапур, Япония, Таиланд и Норвегия готовы принять поединок за мировую корону

На проведение чемпионата мира по шахматам претендуют четыре страны

Сегодня, 19:02

Сингапур, Япония, Таиланд и Норвегия готовы принять поединок за мировую корону

Чемпионский матч пройдет в конце 2018 года. Фото AFP
Чемпионский матч пройдет в конце 2018 года. Фото AFP

Четыре страны проявляют интерес к организации в 2018 году матча за звание чемпиона мира по шахматам среди мужчин – Сингапур, Япония, Таиланд и Норвегия, сообщил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.

Действующим чемпионом мира является Магнус Карлсен. Норвежец в ноябре 2016 года на тай-брейке в Нью-Йорке победил в рапиде россиянина Сергея Карякина со счетом 3:1 (матч в классические шахматы завершился вничью – 6:6). Следующий матч за мировое первенство планируется провести в ноябре 2018 года. Соперником Карлсена станет победитель турнира претендентов, который пройдет в начале 2018 года.

"Мы сейчас ведем переговоры с заинтересованными странами, но тендер на организацию матча еще не проводили, – сказал Илюмжинов. – Интерес к проведению турнира проявляют бизнесмены из Сингапура и Японии, а также представители Таиланда и Норвегии. Решение о проведении тендера будет принято или на президентском совете FIDE, который пройдет в марте, или на следующем заседании совета. Пока официальных заявок не подано, но мы уже вошли в стадию переговоров. Думаю, решение будет принято не позднее сентября нынешнего года".
шахматы, чемпионат мира

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Источник:

Р-спорт

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