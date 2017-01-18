На проведение чемпионата мира по шахматам претендуют четыре страны

Четыре страны проявляют интерес к организации в 2018 году матча за звание чемпиона мира по шахматам среди мужчин – Сингапур, Япония, Таиланд и Норвегия, сообщил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.

Действующим чемпионом мира является Магнус Карлсен. Норвежец в ноябре 2016 года на тай-брейке в Нью-Йорке победил в рапиде россиянина Сергея Карякина со счетом 3:1 (матч в классические шахматы завершился вничью – 6:6). Следующий матч за мировое первенство планируется провести в ноябре 2018 года. Соперником Карлсена станет победитель турнира претендентов, который пройдет в начале 2018 года.

"Мы сейчас ведем переговоры с заинтересованными странами, но тендер на организацию матча еще не проводили, – сказал Илюмжинов. – Интерес к проведению турнира проявляют бизнесмены из Сингапура и Японии, а также представители Таиланда и Норвегии. Решение о проведении тендера будет принято или на президентском совете FIDE, который пройдет в марте, или на следующем заседании совета. Пока официальных заявок не подано, но мы уже вошли в стадию переговоров. Думаю, решение будет принято не позднее сентября нынешнего года".