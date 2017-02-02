Медальный зачет Универсиады-2017: на 2 февраля Украина идет 11-й Вчера, 23:59 Просмотров: ...

Украинские спортсмены за шесть дней завоевали пять медалей

В четверг украинская биатлонистка Яна Бондарь завоевала "серебро" в спринте

В Алматы (Казахстан) с 28 января по 8 февраля проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада. После шести дней соревнований украинская команда завоевала пять медалей: два "серебра" и три "бронзы". В четверг украинская биатлонистка Яна Бондарь завоевала "серебро" в спринте. Таблица медалей на 2 февраля: