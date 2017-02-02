Медальный зачет Универсиады-2017: на 2 февраля Украина идет 11-й
Украинские спортсмены за шесть дней завоевали пять медалей
В Алматы (Казахстан) с 28 января по 8 февраля проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада.
После шести дней соревнований украинская команда завоевала пять медалей: два "серебра" и три "бронзы".
В четверг украинская биатлонистка Яна Бондарь завоевала "серебро" в спринте.
Таблица медалей на 2 февраля:
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