Медалист Олимпиады в прыжках в высоту насмерть разбился на мотоцикле
Призер Игр в Пекине британский атлет Джермейн Мэйсон погиб в результате ДТП
Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в прыжках в высоту британец Джермейн Мэйсон погиб в результате мотоциклетной аварии.
Авария произошла в четверг утром в Кингстоне (Ямайка), когда 34-летний Мэйсон возвращался после вечеринки. Спортсмен был единственным участником аварии. Мэйсон потерял управление, потерпел аварию и скончался на месте происшествия. Сразу после случившегося на место трагедии прибыли олимпийские чемпион ямайские спринтеры Усэйн Болт и Майкл Фрэйтер.
Мэйсон, родившийся на Ямайке, с 2006 года представлял Великобританию.
Вы сейчас просматриваете новость "Медалист Олимпиады в прыжках в высоту насмерть разбился на мотоцикле". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии