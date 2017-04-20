Медалист Олимпиады в прыжках в высоту насмерть разбился на мотоцикле

Призер Игр в Пекине британский атлет Джермейн Мэйсон погиб в результате ДТП

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в прыжках в высоту британец Джермейн Мэйсон погиб в результате мотоциклетной аварии.

Авария произошла в четверг утром в Кингстоне (Ямайка), когда 34-летний Мэйсон возвращался после вечеринки. Спортсмен был единственным участником аварии. Мэйсон потерял управление, потерпел аварию и скончался на месте происшествия. Сразу после случившегося на место трагедии прибыли олимпийские чемпион ямайские спринтеры Усэйн Болт и Майкл Фрэйтер.

Мэйсон, родившийся на Ямайке, с 2006 года представлял Великобританию.