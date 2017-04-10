Кирсан Илюмжинов остался президентом Международной шахматной федерации
Ранее чиновник говорил, что покинет свой пост
Кирсан Илюмжинов сохранил пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) без ограничений полномочий. Об этом сообщил помощник президента FIDE Берик Балгабаев.
Такое решение было принято в понедельник на внеочередном заседании президентского совета FIDE в Афинах.
Ранее в СМИ прошла информация о том, что Илюмжинов сохранил свой пост, но с ограничением полномочий. Утверждалось, что он не сможет принимать важные решения и подписывать контракты. Однако, согласно уставу организации, президент FIDE на данный момент и так не имеет права самостоятельно принимать решения или подписывать соглашения с потенциальной ответственностью на сумму более €100 тысяч.
"Сохранился статус-кво. Кирсан Илюмжинов остается президентом FIDE без каких-либо ограничений", – сообщил Балгабаев.
В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.
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