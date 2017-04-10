Кирсан Илюмжинов остался президентом Международной шахматной федерации

Вчера, 15:15

Ранее чиновник говорил, что покинет свой пост

Илюмжинов и чемпион мира Карлсен. Фото AFP
Илюмжинов и чемпион мира Карлсен. Фото AFP

Кирсан Илюмжинов сохранил пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) без ограничений полномочий. Об этом сообщил помощник президента FIDE Берик Балгабаев.

Такое решение было принято в понедельник на внеочередном заседании президентского совета FIDE в Афинах.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что Илюмжинов сохранил свой пост, но с ограничением полномочий. Утверждалось, что он не сможет принимать важные решения и подписывать контракты. Однако, согласно уставу организации, президент FIDE на данный момент и так не имеет права самостоятельно принимать решения или подписывать соглашения с потенциальной ответственностью на сумму более €100 тысяч.

"Сохранился статус-кво. Кирсан Илюмжинов остается президентом FIDE без каких-либо ограничений", – сообщил Балгабаев.

В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.
шахматы, ФИДЕ , Кирсан Илюмжинов

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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