"Интеллигент добрался до балета": борец Жан Беленюк пришел в оперу
Серебряный медалист Олимпиады-2016 сходил на балет "Мастер и Маргарита"
Известный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк посетил Национальную оперу Украины. Сегодня в опере в Киеве идет балет "Мастер и Маргарита".
"Фотофакт! Интеллигент добрался до балета;)", – так подписал фото Жан. "Ноги почти в пятой позиции #нужнодоработать", – шутят комментаторы.
Сегодня Жан Беленюк празднует День Рождения – спортсмену исполнилось 26 лет.
Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк завоевал "серебро" в весовой категории до 85 кг.
Все украинские результаты Олимпиады-2016 в Рио
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