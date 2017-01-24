"Интеллигент добрался до балета": борец Жан Беленюк пришел в оперу

Серебряный медалист Олимпиады-2016 сходил на балет "Мастер и Маргарита"

Известный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк посетил Национальную оперу Украины. Сегодня в опере в Киеве идет балет "Мастер и Маргарита".

"Фотофакт! Интеллигент добрался до балета;)", – так подписал фото Жан. "Ноги почти в пятой позиции #нужнодоработать", – шутят комментаторы.

Сегодня Жан Беленюк празднует День Рождения – спортсмену исполнилось 26 лет.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк завоевал "серебро" в весовой категории до 85 кг.

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