Французы защитили титул чемпионов мира по гандболу (фото)

Мужская сборная Франции одержала победу над командой Норвегии в финале домашнего чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 33:26 в пользу французской команды.

Ранее бронзовыми призерами стали гандболисты из Словении, переигравшие хорватов со счетом 31:30.

Французы стали пятикратными чемпионами мира. Ранее гандболисты из этой страны выигрывали мировое первенство в 2001, 2009, 2011 и 2015 годах.