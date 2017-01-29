Французы защитили титул чемпионов мира по гандболу (фото)
В финале французские гандболисты обыграли команду Норвегии
Мужская сборная Франции одержала победу над командой Норвегии в финале домашнего чемпионата мира.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 33:26 в пользу французской команды.
Ранее бронзовыми призерами стали гандболисты из Словении, переигравшие хорватов со счетом 31:30.
Французы стали пятикратными чемпионами мира. Ранее гандболисты из этой страны выигрывали мировое первенство в 2001, 2009, 2011 и 2015 годах.
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