Французы вышли в финал домашнего чемпионата мира по гандболу (фото)

Гандболисты сборной Франции обыграли команду Словении и стали первыми финалистами домашнего чемпионата мира.

Полуфинальная встреча прошла в четверг в Париже и завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 31:25.

Второй финалист определится в пятницу в матче сборных Хорватии и Норвегии.

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