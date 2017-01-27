Французы вышли в финал домашнего чемпионата мира по гандболу (фото)

Сегодня, 00:29

В полуфинале сборная Франции нанесла поражение команде Словении

Гандболисты сборной Франции обыграли команду Словении и стали первыми финалистами домашнего чемпионата мира.

Полуфинальная встреча прошла в четверг в Париже и завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 31:25.

Второй финалист определится в пятницу в матче сборных Хорватии и Норвегии.

Чемпионат мира по гандболу: расписание и результаты плей-офф

гандбол, чемпионат мира по гандболу

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Источник:

AFP

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