Французы вышли в финал домашнего чемпионата мира по гандболу (фото)
В полуфинале сборная Франции нанесла поражение команде Словении
Гандболисты сборной Франции обыграли команду Словении и стали первыми финалистами домашнего чемпионата мира.
Полуфинальная встреча прошла в четверг в Париже и завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 31:25.
Второй финалист определится в пятницу в матче сборных Хорватии и Норвегии.
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