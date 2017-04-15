Экс-игрок НФЛ случайно насмерть сбил свою дочь

Тодд Хеп, двигаясь на автомобиле, не заметил свою 3-летнюю дочь и сбил ее

Экс-игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Тодд Хеп по неосторожности сбил насмерть свою 3-летнюю дочь.

Хеп, двигаясь на машине у своего дома в Аризоне, случайно сбил свою дочь, которая оказалась на дороге. Девочка был доставлена в больницу, где она скончалась. Полиция не выявила никаких подозрительных обстоятельств трагедии и продолжает расследование.

За свою карьеру Хеп выступал за "Балтимор" с 2001 по 2010 года, а также за "Аризону" в 2011-2012 годах. Он дважды участвовал в Пробоуле – матче звезд НФЛ. Завершил карберу пять лет назад.