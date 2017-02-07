Эфиопский бегун сядет на три года в тюрьму из-за употребления мельдония

Сегодня, 13:50

В Эфиопии принят закон, который предусматривает до пяти лет тюремного заключения за применение допинга

За допинг сажают в тюрьму. Фото AFP
За допинг сажают в тюрьму. Фото AFP

Эфиопский бегун на дальние дистанции Гирмая Бирахуна проведет в тюрьме три года из-за употребления запрещенного вещества мельдония. Об этом сообщил президент местной федерации легкой атлетики и известный в прошлом бегун Хайле Гебреселассие.

Ранее в Эфиопии был принят закон, который предусматривает от трех до пяти лет тюремного заключения для спортсменов за применения допинга. Запрещенный препарат был обнаружен в допинг-пробе 22-летнего атлета во внесоревновательный период.

"В следующем месяце впервые в Эфиопии легкоатлет будет отправлен в тюрьму за употребление запрещенных веществ, мне страшно и грустно за него. Три года минимум, это очень суровое наказание. Многие обвиняют меня в этом, но закон принимало правительство", – сказал Гебреселассие.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) с 1 января 2016 года. При этом с начала года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее ВАДА опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть спортсменов была оправдана.

Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.
легкая атлетика, допинг, ВАДА, мельдоний

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ИТАР-ТАСС

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