Две порнозвезды обещают обслужить 450 тысяч мужчин, если "Нью-Ингленд" выиграет Супербоул

Подписчики порноактрис в Twitter могут получить встречу с девушками в случае победы "Нью-Ингленд Пэтриотс"

Американские порноактрисы Кармен Валентина и Лорен Филлипс обещали бесплатно обслужить своих поклонников, если Супербоул-2017 выиграет "Нью-Ингленд Пэтриотс", сообщает бельгийский портал 7sur7.

Филлипс и Валентина, болельщики "патриотов", обещали оральный секс всем своим подписчикам. Условие – быть подписчиком девушек в Twitter и пройти тестирование на предмет заболеваний перед "встречей". На данный момент у девушек 447 тысяч подписчиков.

51-й Супербоул пройдет в ночь с 5 на 6 февраля в Хьюстоне. В решающем матче сыграют "Атланта Фэлконс" и "Нью-Ингленд Пэтриотс". Встреча в 01:30 по киевскому времени. Супербоул – самое рейтинговое спортивное мероприятие в США.