Юниорская сборная Украины проиграла Японии на чемпионате мира по хоккею

Наши хоккеисты уступили сопернику в овертайме

В словенском Бледе продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B (U18).

В третьем туре сборная Украины проиграла в овертайме Японии – 4:5 (2:0, 1:2, 1:2, 0:1).

Тем не менее, наших хоккеисты остались в лидерах группы.

Положение команд: Украина – 6 очков (3 матча), Австрия – 5 (2), Япония – 4 (3), Словения – 3 (2), Польша – 2 (2), Италия – 1 (2).

Наши следующие матчи: Австрия (19.04), Словения (21.04).

В дивизион 1А выйдет победитель группы. Худшая команда понизится в классе.