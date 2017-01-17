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В среду пройдет матч принципиальных соперников УХЛ: "Донбасс" – "Кременчук" http://www.segodnya.ua/img/article/7891/37_main.1484669581.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/37_tn.1484669581.jpg Хоккей Анонс, история противостояния и данные о трансляции матча 31 тура Украинской хоккейной лиги

В среду пройдет матч принципиальных соперников УХЛ: "Донбасс" – "Кременчук"

Сегодня, 18:12

Анонс, история противостояния и данные о трансляции матча 31 тура Украинской хоккейной лиги

Матч &quot;Донбасс&quot; - &quot;Кременчук&quot; пройдет в среду и начнется в 18:45. Фото ХК &quot;Донбасс&quot;
Матч "Донбасс" - "Кременчук" пройдет в среду и начнется в 18:45. Фото ХК "Донбасс"

В среду, 18 января, в Дружковке (Донецкая область) пройдет матч 31-го тура Украинской хоккейной лиги. На Ледовой арене "Альтаир" встретятся чемпион и бронзовый призер чемпионата сезона-2015/16: "Донбасс" vs "Кременчук". Матч начнется в 18:45.

Накануне противостояния

К матчу против принципиального соперника "Донбасс" подходит с завидной победной серией в 14 матчей. Началась она еще 9 ноября с победы над харьковским "Витязем" со счетом 10:0. К слову, с тех пор дончане добыли еще четыре "сухие" победы – по две над "Дженералз" (6:0 и 14:0) и "Кривбассом" (3:0 и 3:0).

В рамках успешной рекордной серии подопечные Анатолия Степанищева обыгрывали и будущего оппонента. 30 ноября на льду "Альтаира" хозяева взяли верх со счетом 4:2.

"Кременчук", в свою очередь, не проигрывает шесть матчей. Уступив дончанам, команда Дмитрия Пидгурского одержала три "сухие" победы над "Белым Барсом" и дважды "Генералами". А к противостоянию в Дружковке подходят после напряженной победы над "Кривбассом" (5:2).

Дончане, в свою очередь, в 2017 году пока провели только один матч – 8 января с разницей в 3 шайбы обыграли идущий теперь на пятом месте "Белый Барс" (6:3).

История противостояния

Завтрашние оппоненты встречались уже 11 раз, пять из них – в сезоне-2016/17. За этот период "Донбасс" 5 раз побеждал в основное время и еще дважды со счетом 3:2 в овертайме. "Кременчук" побеждал четырежды и каждый раз на домашнем "Айсберге".

Самый результативный матч между лидерами Лиги был сыгран еще 2 марта 2016-го. Тогда дончане победили 7:2.

Бомбардирская гонка

Весьма любопытным матч будет выглядеть и с точки зрения бомбардирского противостояния Евгения Никифорова и Ильи Коренчука. Оба нападающих провели по 29 матчей. В активе форварда дончан – 47 (20+27) очков, кременчужан – 45 (18+27).

Где смотреть?

Матч 31-го тура Украинской хоккейной лиги в прямом эфире покажет телеканал Xsport.

ХК Донбасс, чемпионат Украины по хоккею, УХЛ, ХК Кременчук

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Источник:

ХК "Донбасс"

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