Украинская хоккейная лига: "Белый Барс" в овертайме проиграл "Кривбассу"

До победы в основное время подопечным Константина Буценко не хватило считанных мгновений

Очередной хоккейный "триллер" в УХЛ получился в исполнении "Кривбасса", который на этот раз ездил в гости к "Белому Барсу".

В стартовом периоде команды обменялись голами. На шайбу Евгения Секирко хозяева ответили точным броском Сергея Бабинца.

Второй период прошел "сухо", а вот третий получился боевым и результативным. Подопечные Константина Буценко дважды выходили вперед благодаря шайбам Игоря Микулко и Павла Дворецкого, но в обоих случаях гости находили в себе силы выровнять цифры на табло. В качестве спасителя команды выступал Никита Попов, который под самый занавес встречи сумел отличиться в меньшинстве и перевести игру в овертайм.

Как и несколькими днями ранее в противостоянии с "Дженералз", удача вновь была на стороне "Кривбасса", которому на этот раз удалось победить в овертайме. Решающую шайбу забросил Владислав Куцевич, а ассистировали ему Кирилл Белоусов и все тот же Никита Попов.

4:3 – тяжелая виктория "Кривбасса" и разочарование для игроков "Барса", которые были всего в считанных мгновениях от победы в основное время и таких нужных трех очках в контексте борьбы за плей-офф.

"Белый Барс" – "Кривбасс" – 3:4 (1:1, 0:0, 2:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Секирко (Рябенко, Савченко-больш.), 05:39, 1:1 – Бабинец (Разумов, Даниленко), 15:32, 2:1 – Микулко (Даниленко, Дворецкий), 42:36, 2:2 – Попов (Алексюк, Савченко), 47:03, 3:2 – Дворецкий (Ромащенко, Лесников), 51:58, 3:3 – Попов (Афанасьев), 58:38, 3:4 – Куцевич (Белоусов, Попов), 61:20.

Белый Барс: Власенко. Разумов – Даниленко – Бабинец, Толкунов – Логач, Бондаренко – Ромащенко – Лесников, Ядловский – Поцелуенко, Микулко – Ружников – Печерских, Дворецкий – Сухонос, Гриценко, А. Люльчук, Воронин, Сеник.

Кривбасс: Бесхлебный. Савченко – Секирко – Попов, Афанасьев – Рябенко, Слюсарь – Вал. Алексюк – Михеенок, Белоусов – Декало, Ворона – Максименко – Свищев, Катрич – Александров, Пидгурский – Куцевич – Рубан, Горлушко – Коваленко.