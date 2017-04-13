СКА и "Металлург" установили рекорд продолжительности финала КХЛ

В третьей встрече финальной серии Континентальной хоккейной лиги питерский СКА с огромным трудом сумел преодолеть сопротивление магнитогорского "Металлурга", забросив решающую шайбу незадолго до конца второго овертайма. Секундомер на 93-й минуте остановил Евгений Дадонов.

Питерцы победили 2:1 и с таким же счетом повели в финале розыгрыша Кубка Гагарина.

Игра в Ледовом дворце Санкт-Петербурга длилась 92 минуты и 45 секунд, что стало новым рекордом продолжительности для матчей финальной серии КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало "Металлургу" и ЦСКА, которые в финальной игре сезона-2015/16 провели на льду 78 минут 12 секунд.

Ранее в первом финальном матче выиграл СКА (5:4), а во втором – "Металлург" (3:1). Следующая игра серии до четырех побед пройдет 14 апреля в Петербурге.