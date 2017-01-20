Сегодня в УХЛ сыграют прошлогодние финалисты: "Дженералз" vs "Донбасс"

Поединок в Броварах начнется в 18:45, трансляция – на канале Xsport

В пятницу, 20 января, в 18:45 в Броварах на льду ТРЦ "Терминал" пройдет матч с участием прошлогодних финалистов – киевских "Дженералз" и донецкого "Донбасса". Команды проведут первый поединок между собой в 2017 году.

К очному противостоянию команды подходят после домашних неудач в предыдущем туре. Киевляне со счетом 1:7 уступили пятому в турнирной таблице "Белому Барсу", а дончане – второму "Кременчуку" (0:3). Однако если у чемпиона это было лишь единственное поражение в последних 15 матчах, то "Дженералз" проиграли 7 из 10 предыдущих встреч.

На сегодняшний день в активе команды Александра Сеуканда 34 очка после 29 сыгранных матчей. Подопечные Анатолия Степанищева, в свою очередь, в 30 играх набрали 75.

Седьмую игру "Дженералз" и "Донбасса" в сезоне-2016/17 в прямом эфире покажет телеканал Xsport.