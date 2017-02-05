Сборная Украины объявила состав на Еврочеллендж

Наша команда сыграет на турнире против Польши, Италии и Словении

Сегодня сборная Украины по хоккею начала свой второй в этом сезоне учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату мира-2017 в Дивизионе IA, который в апреле примет Киев.

Вечером команда проведет тренировку на льду арены "Терминал" в Броварах, а в понедельник утром в лагерь сборной прибудут игроки "Донбасса" и "Кривбасса", которые в воскресенье сыграют друг против друга в рамках 35-го тура чемпионата Украины.

В общей сложности сбор будет включать в себя три тренировочных дня. После этого сборная Украины выступит на турнире Еврочеллендж в польском городе Катовице. Соперниками нашей команды станут сборные Польши, Италии и Словении.

Тренерский штаб сборной Украины пригласил на сбор 28 исполнителей. Среди них есть три потенциальных новичка, которые никогда не одевали свитер главной команды страны – это вратарь Богдан Дьяченко, единственный легионер команды защитник Назар Бабчук и форвард Владимир Чердак.

Список вызванных на учебно-тренировочный сбор игроков:

Вратари

Эдуард Захарченко (ХК "Кременчуг"), Богдан Дьяченко ("Донбасс"), Андрей Бесхлебный ("Кривбасс")

Защитники

Виталий Андрейкив, Владимир Варивода, Дмитрий Игнатенко, Денис Исаенко, Алексей Мельников, Владимир Романенко (все – ХК "Кременчуг"), Павел Таран, Владимир Алексюк, Денис Петрухно, Александр Победоносцев (все – "Донбасс"), Назар Бабчук ("Ческе Будейовице U-20", Чехия)

Нападающие

Сергей Бабинец ("Белый Барс"), Артем Бондарев, Никита Буценко, Виктор Захаров, Виталий Лялька, Дмитрий Нименко, Шамиль Рамазанов, Владимир Чердак, Олег Шафаренко (все – "Донбасс"), Владислав Гаврик, Артем Гниденко, Сергей Кузьмик, Юрий Петранговский, Дмитрий Чернышенко (все – ХК "Кременчуг").