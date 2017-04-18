Плей-офф НХЛ: во вторник все матчи завершились в овертайме

Ночью во вторник по киевскому времени в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) было сыграно четыре матча первого раунда плей-офф.

Серии проводятся до четырех побед одной из команд.

"Анахайм" повел 3:0 в серии "Калгари"

Хоккеисты "Анахайма" по ходу третьего матча серии с "Калгари" уступали в счете с разницей в три шайбы, но в итоге добились победы. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4 (1:2, 1:2, 2:0, 1:0). Шайбы в составе победителей в основное время забросили Ник Ричи (на 16-й минуте), Ши Теодор (40, 56), Нэйт Томпсон (52). У "Калгари" забивали Шон Монахан (3), Крис Верстиг (10), Майкл Стоун (25) и Сэм Беннетт (29). Победную шайбу в овертайме на 62-й минуте забросил Кори Перри. Счет в серии до четырех побед стал 3-0.

"Нэшвилл" обыграл "Чикаго" и повел в серии 3:0

Хоккеисты "Нэшвилла" добились победы над "Чикаго" в овертайме в третьем матче серии. Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0). Дубль в составе победителей в основное время сделал Филип Форсберг (45-я и 55-я минуты). У "Чикаго" забивали Деннис Расмуссен (22) и Патрик Кейн (32). Победную шайбу в овертайме на 77-й минуте забросил Кевин Фиала. Счет в серии до четырех побед стал 3-0.

"Торонто" повел 2:1 в серии с "Вашингтоном"

Хоккеисты "Торонто" обыграли "Вашингтон" в овертайме со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0). Шайбами в составе победителей в основное время отметились Остон Мэттьюс (на 15-й минуте), Назем Кадри (36) и Вильям Нюландер (40). В овертайме на 62-й минуте победную шайбу забросил Тайлер Бозак. У "Вашингтона" забивали Ларс Никлас Бекстрем (3), Александр Овечкин (5) и Евгений Кузнецов (26). Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Торонто".

"Оттава" повела 2:1 в серии с "Бостоном"

"Оттава" также в овертайме в гостях обыграла "Бостон" – 4:3 (2:0, 1:3, 0:0, 1:0). Российский голкипер "Бостона" Антон Худобин остался в запасе. Счет в этой серии 2-1 в пользу "Оттавы".