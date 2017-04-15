Плей-офф НХЛ: результаты матчей субботы

"Сент-Луис" и "Питтсбург" повели 2:0 в сериях, "Эдмонтон" и "Монреаль" сравняли счет в своих противостояниях

Ночью в субботу по киевскому времени в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) было сыграно четыре матча первого раунда плей-офф.

Серии проводятся до четырех побед одной из команд.

"Эдмонтон" сравнял счет в серии с "Сан-Хосе"

Встреча с "Сан-Хосе Шаркс", прошедшая в пятницу в Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу "Эдмонтон Ойлерз". В составе победителей шайбы забросили Зак Кэссиан (21-я минута) и Коннор Макдэвид (51). Счет в серии стал 1-1.

"Сент-Луис" повел 2-0 в серии с "Миннесотой"

"Сент-Луис Блюз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайлд" со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джоэл Эдмундсон (24-я минута) и Джейден Шварц (58). У "Миннесоты" отличился Зак Паризе (38). Счет в серии стал 2-0 в пользу "Блюз".

"Монреаль" сравнял счет в серии с "Рейнджерс"

"Монреаль Канадиенс" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме – 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0). В составе "Канадиенс" шайбы забросили Джефф Петри (5), Пол Байрон (16), Томаш Плеканец (60) и Александр Радулов (79). У "Рейнджерс" отличились Михаэль Грабнер (14), Рик Нэш (30) и Матс Цуккарелло (35). Счет в серии стал 1-1.

"Питтсбург" повел 2:0 в серии с "Коламбусом"

"Питтсбург Пингвинз" дома победил "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Сидни Кросби (9-я минута), Джейк Гюнцель (28), Евгений Малкин (43) и Патрик Хернквист (60). У "Коламбуса" отличился Брэндон Саад (28). Счет в серии стал 2-0 в пользу "Питтсбурга".