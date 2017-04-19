Плей-офф НХЛ: результаты матчей среды

Все матчи среды в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги

Ночью в среду по киевскому времени в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) было сыграно три матча первого раунда плей-офф.

Серии проводятся до четырех побед одной из команд.

"Сан-Хосе" забросил семь безответных шайб "Эдмонтону"

Хоккеисты "Сан-Хосе" разгромили "Эдмонтон" со счетом 7:0 (2:0, 4:0, 1:0). Шайбами отметились Джо Павелски (на 1-й и 37-й минутах), Логан Кутюр (12, 33), Патрик Марло (23), Маркус Серенсен (30) и Дэвид Шлемко (47). Счет в серии стал равный – 2-2.

"Коламбус" сократил счет в серии с "Питтсбургом"

Хоккеисты "Коламбуса" обыграли "Питтсбург" со счетом 5:4 (2:0, 1:2, 2:2). Шайбами в составе победителей отметились Джек Джонсон (на 12-й минуте), Джош Андерсон (19), Маркус Нутиваара (25), Вильям Карлссон (41) и Бун Дженнер (46). У "Питтсбурга" забросили Патрик Хернквист (27), Рон Хэйнси (37), Том Кюнхакль (43) и Джейк Гюнцель (60). Счет в серии стал 3-1 в пользу "Питтсбурга".

"Рейнджерс" сравнял счет в серии с "Монреалем"

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Монреаль" со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Шайбами в составе победителей отметились Йеспер Фаст (на 12-й минуте) и Торри Митчелл (19). У "Монреаля" на 25-й отличился Рик Нэш. Счет в серии стал 2-2.