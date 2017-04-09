Определились все участники плей-офф Кубка Стэнли

После прошлогоднего провала, сразу пять канадских клубов продолжают борьбу за трофей

Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли. Последнюю путевку завоевал "Торонто Мэйпл Лифс". Точные пары станут известны лишь после последнего тура.

Восточная конференция:

"Вашингтон Кэпиталз" – "Бостон Брюинз"/"Торонто Мэйпл Лифс"

"Питтсбург Пингвинз" – "Коламбус Блю Джекетс"

"Монреаль Канадиенс" – "Нью-Йорк Рейнджерс"

"Оттава Сенаторз" – "Торонто Мэйпл Лифс"/"Бостон Брюинз"

Западная конференция:

"Чикаго Блэкхоукс" – "Нэшвилл Предаторз"

"Миннесота Уайлд" – "Сент-Луис Блюз"

"Анахайм Дакс"/"Эдмонтон Ойлерз" – "Калгари Флэймз"

"Эдмонтон Ойлерз"/"Анахайм Дакс" – "Сан-Хосе Шаркс"

Интересно, что в плей-офф пробились сразу пять канадских клубов – "Монреаль", "Оттава", "Торонто", "Эдмонтон" и "Калгари".

Это второй такой случай за последние 13 лет, первый был в 2015 году. Примечательно, что в 2016 году в плей-офф не попал ни один канадский клуб.

Последняя победа канадского клуба в Кубке Стэнли относится к 1993 году, когда его выиграл "Монреаль".