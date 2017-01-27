Хоккеисты НХЛ могут пропустить Олимпиаду-2018

Сегодня, 18:29

Владельцы клубов не намерены отпускать игроков на Олимпийские игры

Олимпиада может пройти без звезд хоккея. Фото AFP
Олимпиада может пройти без звезд хоккея. Фото AFP

Руководство Национальной хоккейной лиги и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Игроки из НХЛ могут пропустить Олимпиаду-2018, так как на данный момент нет ясности в переговорах между лигой и Международным олимпийским комитетом (МОК), который отказался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков из НХЛ, как это было ранее.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что окончательный ответ по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2018, вероятно, будет в феврале.
хоккей, НХЛ, Олимпиада-2018

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Р-спорт

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