Хоккеисты НХЛ могут пропустить Олимпиаду-2018

Руководство Национальной хоккейной лиги и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Игроки из НХЛ могут пропустить Олимпиаду-2018, так как на данный момент нет ясности в переговорах между лигой и Международным олимпийским комитетом (МОК), который отказался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков из НХЛ, как это было ранее.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что окончательный ответ по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2018, вероятно, будет в феврале.