Гол Джастина Бибера помог команде Гретцки выиграть выставочный матч (видео)

Команда Уэйна Гретцки переиграла команду Марио Лемье в рамках Матча звезд НХЛ-2017 со счетом – 5:3. В составе победителей заброшенной шайбой отметился популярный канадский певец Джастин Бибер.

Полностью составы выглядели следующим образом:

Команда Марио Лемье – Сергей Федоров, Рэй Бурк, Петер Форсберг, Яри Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Люк Робитайл, Петер Штястны, Теему Селянне (все – экс-игроки НХЛ), Дэвид Борианаз (актер), Тэйлор Китч (актер), Райкер Линч (музыкант, актер), Росс Линч (музыкант, актер), Рон Маклин (журналист), Стивен Маккуин (актер), Винсент Пьяцца (актер), Анджела Руггиеро (хоккеистка), Чжоу Юньцзе (бизнесмен/вратарь);

Команда Уэйна Гретцки – Роб Блейк, Майк Гартнер, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрём, Джо Сакик, Дени Савар, Бёрье Сальминг, Джо Нуиндайк (все – экс-игроки НХЛ), Патрик Кейн (хоккеист "Чикаго Блэкхокс"), Джастин Бибер (певец), Кьюба Гудинг-младший (актер), Джерри Брукхаймер (продюсер), Билли Флин (актер), Майкл Розенбаум (актер), Тим Роббинс (актер), Картер Тик (актер), Кен Бейкер (журналист/вратарь), Джеймс Бэдж Дэйл (актер/вратарь).

THAT'S HOW YOU END THE GAME @justinbieber #NHLAllStar pic.twitter.com/YGYv2dVwzJ