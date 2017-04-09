Чемпионат мира по хоккею: все дивизионы, результаты и таблицы
В трех дивизионах будут соревноваться 48 сборных
Чемпионат мира по хоккею в 2017 году пройдет с апреля по май в трех дивизионах.
ТОП-ДИВИЗИОН
5-21 мая (Франция, Германия)
Понижаются в первый дивизион группу А последние команды в группах
Группа А
|
5.05 Швеция – Россия
|
8.05 США – Швеция
|
13.05 Италия – Германия
Группа В
|
5.05 Финляндия – Беларусь
|
9.05 Словения – Норвегия
|
13.05 Канада – Швейцария
1/4 финала
18.05
18.05
18.05
18.05
1/2 финала
20.05
20.05
Матч за "бронзу"
21.05
Финал
21.05
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
ГРУППА А
22-28 апреля (Украина)
В топ-дивизион выходят две команды, понижается в классе – последняя
|
22.04 Украина – Венгрия
|
24.04 Венгрия – Австрия
|
27.04 Польша – Венгрия
ГРУППА В
23-29 апреля (Великобритания)
В группу А первого дивизиона выходит первая команда, понижается в классе – последняя
|
23.04 Голландия – Япония
|
24.04 Великобритания – Эстония
|
28.04 Хорватия – Эстония
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
ГРУППА А
3-9 апреля (Румыния)
В группу В первого дивизиона выходит Румыния, понижается в классе – Испания
|М
|Сборная
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|ШЗ
|ШП
|РШ
|О
|1
|Румыния
|5
|4
|0
|0
|1
|24
|5
|+19
|12
|2
|Австралия
|5
|3
|1
|0
|1
|16
|13
|+3
|11
|3
|Сербия
|5
|2
|0
|2
|1
|23
|15
|+8
|8
|4
|Бельгия
|5
|2
|0
|0
|3
|17
|27
|-10
|6
|5
|Исландия
|5
|2
|0
|0
|3
|10
|20
|-4
|6
|6
|Испания
|5
|0
|1
|0
|4
|13
|23
|-10
|2
|
3.04 Австралия – Сербия - 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
|
4.04 Румыния – Сербия - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
|
7.04 Исландия – Бельгия – 3:9 (1:3, 2:4, 0:2)
ГРУППА В
4-10 апреля (Новая Зеландия)
В группу А второго дивизиона выходит первая команда, понижается в классе – последняя
|М
|Сборная
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|ШЗ
|ШП
|РШ
|О
|1
|Китай
|4
|4
|0
|0
|0
|25
|9
|+16
|12
|2
|Новая Зеландия
|4
|3
|0
|0
|1
|15
|10
|+5
|9
|3
|Израиль
|4
|2
|0
|0
|2
|19
|14
|+5
|6
|4
|Мексика
|4
|1
|0
|0
|3
|9
|12
|-3
|3
|5
|КНДР
|4
|1
|0
|0
|3
|17
|25
|-8
|3
|6
|Турция
|4
|1
|0
|0
|3
|7
|22
|-15
|3
|
4.04 Мексика – КНДР - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
|
5.04 Китай – Новая Зеландия - 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
|
9.04 КНДР – Израиль – 2:9 (0:1, 1:6, 1:2)
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН
10-16 апреля (Болгария)
Чемпион выходит в группу В второго дивизиона
Группа А
|
10.04 Босния – Гонконг
|
11.04 Гонконг – Болгария
Группа В
|
10.04 Люксембург – ОАЭ
|
11.04 ОАЭ – ЮАР
Матчи за 5-8 место
15.04
15.04
Матчи за 1-4 место
15.04
15.04
Матч за 7 место
16.04
Матч за 5 место
16.04
Матч за 3 место
16.04
Финал
16.04
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