Чемпионат мира по хоккею: все дивизионы, результаты и таблицы

В трех дивизионах будут соревноваться 48 сборных

Чемпионат мира по хоккею в 2017 году пройдет с апреля по май в трех дивизионах.

ТОП-ДИВИЗИОН

5-21 мая (Франция, Германия)

Понижаются в первый дивизион группу А последние команды в группах

Группа А

5.05 Швеция – Россия

5.05 США – Германия

6.05 Латвия – Дания

6.05 Словакия – Италия

6.05 Германия – Швеция

7.05 Россия – Дания

7.05 Латвия – Словакия

8.05 Германия – Россия 8.05 США – Швеция

9.05 Италия – Латвия

9.05 Словакия – Дания

10.05 Италия – Словакия

12.05 Швеция – Италия

12.05 Дания – Германия

13.05 Латвия США

13.05 Россия – Словакия 13.05 Италия – Германия

14.05 Словакия – США

14.05 Дания – Швеция

15.05 Дания – Италия

15.05 Россия – Латвия

16.05 Швеция – Словакия

16.05 Россия – США

16.05 Германия – Латвия

Группа В

5.05 Финляндия – Беларусь

5.05 Чехия - Канада

6.05 Швейцария – Словения

6.05 Беларусь – Чехия

6.05 Норвегия – Франция

7.05 Словения – Канада

7.05 Финляндия – Франция

7.05 Норвегия – Швейцария

8.05 Беларусь – Канада

8.05 Финляндия – Чехия 9.05 Словения – Норвегия

9.05 Швейцария – Франция

10.05 Швейцария – Беларусь

10.05 Финляндия – Словения

11.05 Чехия – Норвегия

11.05 Канада – Франция

12.05 Чехия – Словения

12.05 Франция – Беларусь

13.05 Норвегия – Финляндия

13.05 Словения – Беларусь 13.05 Канада – Швейцария

14.05 Франция – Чехия

14.05 Швейцария – Финляндия

15.05 Канада – Норвегия

15.05 Франция – Словения

16.05 Беларусь – Норвегия

16.05 Чехия – Швейцария

16.05 Канада – Финляндия

1/4 финала

18.05

18.05

18.05

18.05

1/2 финала



20.05

20.05

Матч за "бронзу"



21.05

Финал



21.05



ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

ГРУППА А

22-28 апреля (Украина)

В топ-дивизион выходят две команды, понижается в классе – последняя

22.04 Украина – Венгрия

22.04 Корея – Польша

22.04 Австрия – Казахстан

23.04 Казахстан – Корея

23.04 Польша – Украина 24.04 Венгрия – Австрия

25.04 Казахстан – Польша

25.04 Венгрия – Корея

25.04 Украина – Австрия

26.04 Казахстан – Украина 27.04 Польша – Венгрия

27.04 Австрия – Корея

28.04 Венгрия – Казахстан

28.04 Польша – Австрия

28.04 Корея – Украина

ГРУППА В

23-29 апреля (Великобритания)

В группу А первого дивизиона выходит первая команда, понижается в классе – последняя

23.04 Голландия – Япония

23.04 Хорватия – Великобритания

23.04 Эстония – Литва

24.04 Япония – Хорватия

24.04 Литва – Голландия 24.04 Великобритания – Эстония

26.04 Япония – Эстония

26.04 Голландия – Хорватия

26.04 Великобритания – Литва

28.04 Литва – Япония 28.04 Хорватия – Эстония

28.04 Великобритания – Голландия

29.04 Литва – Хорватия

29.04 Эстония – Голландия

29.04 Япония – Великобритания

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

ГРУППА А

3-9 апреля (Румыния)

В группу В первого дивизиона выходит Румыния, понижается в классе – Испания

М Сборная И В ВО ПО П ШЗ ШП РШ О 1 Румыния 5 4 0 0 1 24 5 +19 12 2 Австралия 5 3 1 0 1 16 13 +3 11 3 Сербия 5 2 0 2 1 23 15 +8 8 4 Бельгия 5 2 0 0 3 17 27 -10 6 5 Исландия 5 2 0 0 3 10 20 -4 6 6 Испания 5 0 1 0 4 13 23 -10 2

3.04 Австралия – Сербия - 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

3.04 Испания – Исландия - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

3.04 Бельгия – Румыния - 1:9 (1:2, 0:3, 0:4)

4.04 Исландия – Австралия - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

4.04 Испания – Бельгия - 3:5 (0:1, 0:2, 3:2) 4.04 Румыния – Сербия - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

6.04 Бельгия – Сербия – 2:9 (1:2, 0:1, 1:5)

6.04 Испания – Австралия – 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)

6.04 Румыния – Исландия – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

7.04 Сербия – Испания – 4:5 ОТ (0:3, 2:1, 2:0, 0:1) 7.04 Исландия – Бельгия – 3:9 (1:3, 2:4, 0:2)

7.04 Австралия – Румыния – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

9.04 Бельгия – Австралия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

9.04 Сербия – Исландия – 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

9.04 Румыния – Испания – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)



ГРУППА В

4-10 апреля (Новая Зеландия)

В группу А второго дивизиона выходит первая команда, понижается в классе – последняя

М Сборная И В ВО ПО П ШЗ ШП РШ О 1 Китай 4 4 0 0 0 25 9 +16 12 2 Новая Зеландия 4 3 0 0 1 15 10 +5 9 3 Израиль 4 2 0 0 2 19 14 +5 6 4 Мексика 4 1 0 0 3 9 12 -3 3 5 КНДР 4 1 0 0 3 17 25 -8 3 6 Турция 4 1 0 0 3 7 22 -15 3

4.04 Мексика – КНДР - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

4.04 Израиль – Китай - 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

4.04 Турция – Новая Зеландия - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

5.04 Мексика – Израиль - 2:6 (0:0, 0:4, 2:2)

5.04 КНДР – Турция - 11:3 (6:0, 4:2, 1:1) 5.04 Китай – Новая Зеландия - 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

7.04 Китай – КНДР – 8:3 (6:1, 1:1, 1:1)

7.04 Мексика – Турция – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

7.04 Израиль – Новая Зеландия – 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)

9.04 Турция – Китай – 2:7 (1:2, 0:2, 1:3) 9.04 КНДР – Израиль – 2:9 (0:1, 1:6, 1:2)

9.04 Новая Зеландия – Мексика – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

10.04 Израиль – Турция

10.04 Китай – Мексика

10.04 Новая Зеландия – КНДР

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

10-16 апреля (Болгария)

Чемпион выходит в группу В второго дивизиона

Группа А

10.04 Босния – Гонконг

10.04 Болгария – Тайвань

11.04 Босния – Тайвань 11.04 Гонконг – Болгария

13.04 Тайвань – Гонконг

13.04 Болгария – Босния

Группа В

10.04 Люксембург – ОАЭ

10.04 ЮАР - Грузия

11.04 Люксембург – Грузия 11.04 ОАЭ – ЮАР

13.04 Грузия – ОАЭ

13.04 ЮАР – Люксембург

Матчи за 5-8 место

15.04

15.04

Матчи за 1-4 место

15.04

15.04

Матч за 7 место

16.04

Матч за 5 место

16.04

Матч за 3 место

16.04

Финал

16.04