Чемпионат мира по хоккею: все дивизионы, результаты и таблицы

Вчера, 22:16

В трех дивизионах будут соревноваться 48 сборных

Фото AFP
Фото AFP

Чемпионат мира по хоккею в 2017 году пройдет с апреля по май в трех дивизионах.

ТОП-ДИВИЗИОН
5-21 мая (Франция, Германия)
Понижаются в первый дивизион группу А последние команды в группах

Группа А

5.05 Швеция – Россия
5.05 США – Германия
6.05 Латвия – Дания
6.05 Словакия – Италия
6.05 Германия – Швеция
7.05 Россия – Дания
7.05 Латвия – Словакия
8.05 Германия – Россия

8.05 США – Швеция
9.05 Италия – Латвия
9.05 Словакия – Дания
10.05 Италия – Словакия
12.05 Швеция – Италия
12.05 Дания – Германия
13.05 Латвия США
13.05 Россия – Словакия

13.05 Италия – Германия
14.05 Словакия – США
14.05 Дания – Швеция
15.05 Дания – Италия
15.05 Россия – Латвия
16.05 Швеция – Словакия
16.05 Россия – США
16.05 Германия – Латвия

Группа В

5.05 Финляндия – Беларусь
5.05 Чехия - Канада
6.05 Швейцария – Словения
6.05 Беларусь – Чехия
6.05 Норвегия – Франция
7.05 Словения – Канада
7.05 Финляндия – Франция
7.05 Норвегия – Швейцария
8.05 Беларусь – Канада
8.05 Финляндия – Чехия

9.05 Словения – Норвегия
9.05 Швейцария – Франция
10.05 Швейцария – Беларусь
10.05 Финляндия – Словения
11.05 Чехия – Норвегия
11.05 Канада – Франция
12.05 Чехия – Словения
12.05 Франция – Беларусь
13.05 Норвегия – Финляндия
13.05 Словения – Беларусь

13.05 Канада – Швейцария
14.05 Франция – Чехия
14.05 Швейцария – Финляндия
15.05 Канада – Норвегия
15.05 Франция – Словения
16.05 Беларусь – Норвегия
16.05 Чехия – Швейцария
16.05 Канада – Финляндия

1/4 финала

18.05
18.05
18.05
18.05

1/2 финала

20.05
20.05

Матч за "бронзу"

21.05

Финал

21.05


ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

ГРУППА А
22-28 апреля (Украина)
В топ-дивизион выходят две команды, понижается в классе – последняя

22.04 Украина – Венгрия
22.04 Корея – Польша
22.04 Австрия – Казахстан
23.04 Казахстан – Корея
23.04 Польша – Украина

24.04 Венгрия – Австрия
25.04 Казахстан – Польша
25.04 Венгрия – Корея
25.04 Украина – Австрия
26.04 Казахстан – Украина

27.04 Польша – Венгрия
27.04 Австрия – Корея
28.04 Венгрия – Казахстан
28.04 Польша – Австрия
28.04 Корея – Украина

ГРУППА В

23-29 апреля (Великобритания)
В группу А первого дивизиона выходит первая команда, понижается в классе – последняя

23.04 Голландия – Япония
23.04 Хорватия – Великобритания
23.04 Эстония – Литва
24.04 Япония – Хорватия
24.04 Литва – Голландия

24.04 Великобритания – Эстония
26.04 Япония – Эстония
26.04 Голландия – Хорватия
26.04 Великобритания – Литва
28.04 Литва – Япония

28.04 Хорватия – Эстония
28.04 Великобритания – Голландия
29.04 Литва – Хорватия
29.04 Эстония – Голландия
29.04 Япония – Великобритания

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

ГРУППА А
3-9 апреля (Румыния)
В группу В первого дивизиона выходит Румыния, понижается в классе – Испания

МСборнаяИВВОПОПШЗШПРШО
1 Румыния Румыния 5 4 0 0 1 24 5 +19 12
2 Австралия Австралия 5 3 1 0 1 16 13 +3 11
3 Сербия Сербия 5 2 0 2 1 23 15 +8 8
4 Бельгия Бельгия 5 2 0 0 3 17 27 -10 6
5 Исландия Исландия 5 2 0 0 3 10 20 -4 6
6 Испания Испания 5 0 1 0 4 13 23 -10 2

3.04 Австралия – Сербия - 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
3.04 Испания – Исландия - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
3.04 Бельгия – Румыния - 1:9 (1:2, 0:3, 0:4)
4.04 Исландия – Австралия - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
4.04 Испания – Бельгия - 3:5 (0:1, 0:2, 3:2)

4.04 Румыния – Сербия - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
6.04 Бельгия – Сербия – 2:9 (1:2, 0:1, 1:5)
6.04 Испания – Австралия – 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)
6.04 Румыния – Исландия – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
7.04 Сербия – Испания – 4:5 ОТ (0:3, 2:1, 2:0, 0:1)

7.04 Исландия – Бельгия – 3:9 (1:3, 2:4, 0:2)
7.04 Австралия – Румыния – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
9.04 Бельгия – Австралия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
9.04 Сербия – Исландия – 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
9.04 Румыния – Испания – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)


ГРУППА В
4-10 апреля (Новая Зеландия)
В группу А второго дивизиона выходит первая команда, понижается в классе – последняя

МСборнаяИВВОПОПШЗШПРШО
1 Китайская Народная Республика Китай 4 4 0 0 0 25 9 +16 12
2 Новая Зеландия Новая Зеландия 4 3 0 0 1 15 10 +5 9
3 Израиль Израиль 4 2 0 0 2 19 14 +5 6
4 Мексика Мексика 4 1 0 0 3 9 12 -3 3
5 Корейская Народно-Демократическая Республика КНДР 4 1 0 0 3 17 25 -8 3
6 Турция Турция 4 1 0 0 3 7 22 -15 3

4.04 Мексика – КНДР - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
4.04 Израиль – Китай - 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
4.04 Турция – Новая Зеландия - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
5.04 Мексика – Израиль - 2:6 (0:0, 0:4, 2:2)
5.04 КНДР – Турция - 11:3 (6:0, 4:2, 1:1)

5.04 Китай – Новая Зеландия - 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
7.04 Китай – КНДР – 8:3 (6:1, 1:1, 1:1)
7.04 Мексика – Турция – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
7.04 Израиль – Новая Зеландия – 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)
9.04 Турция – Китай – 2:7 (1:2, 0:2, 1:3)

9.04 КНДР – Израиль – 2:9 (0:1, 1:6, 1:2)
9.04 Новая Зеландия – Мексика – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
10.04 Израиль – Турция
10.04 Китай – Мексика
10.04 Новая Зеландия – КНДР

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

10-16 апреля (Болгария)
Чемпион выходит в группу В второго дивизиона

Группа А

10.04 Босния – Гонконг
10.04 Болгария – Тайвань
11.04 Босния – Тайвань

11.04 Гонконг – Болгария
13.04 Тайвань – Гонконг
13.04 Болгария – Босния

Группа В

10.04 Люксембург – ОАЭ
10.04 ЮАР - Грузия
11.04 Люксембург – Грузия

11.04 ОАЭ – ЮАР
13.04 Грузия – ОАЭ
13.04 ЮАР – Люксембург

Матчи за 5-8 место

15.04
15.04

Матчи за 1-4 место
15.04
15.04

Матч за 7 место
16.04

Матч за 5 место
16.04 

Матч за 3 место
16.04 

Финал
16.04 
хоккей, чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2017 по хоккею

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Источник:

Сегодня|Спорт

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