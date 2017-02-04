60-летний хоккеист установил рекорд чемпионата мира

У сборной Германии, кроме личного рекорда хоккеиста, в пассиве еще и командный антирекорд

В матче за седьмое место на чемпионате мира по хоккею с мячом в Сандвикене (Швеция) сборная Германии победила Белоруссию – 12:7.

Один из мячей за "бундестим", сохранившую прописку в элитном дивизионе, забросил 60-летний уроженец России Сергей Битков.

Битков, который родился 29 ноября 1956 года, стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира по хоккею с мячом, поразившим ворота соперников.

У сборной Германии, кроме персонального рекорда Биткова, на этом чемпионате есть еще и антирекорд. В четвертьфинале "бундестим", в составе которой выступают в основном игроки с русскими фамилиями, уступили хозяевам соревнований шведам со счетом 6:34. Столько на мировых первенствах никто никогда не пропускал. 40 мячей в одном матче на две команды – тоже рекорд турнира.