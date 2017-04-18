Владелец команды Формулы-1 арестован в Лондоне по делу об отмывании денег

Сегодня, 19:22

Индия обратилась к британской стороне с просьбой об экстрадиции бизнесмена

Виджей Малья. Фото AFP
Виджей Малья. Фото AFP

Владелец команды Формулы-1 "Форс Индия" индийский миллиардер Виджей Малья подвергнут аресту в столице Великобритании.

Как сообщает индийский телеканал NDTV, известный магнат предстанет перед судом. Индия обратилась к британской стороне с просьбой об экстрадиции бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег.

В прошлом году Малья покинул родину, где также обвиняется в присвоении многомиллионного кредита. Авиакомпания индийца Kingfisher Airlines, обанкротившаяся в 2013 году, задолжала 1,4 миллиарда долларов. Индийский банк дал бизнесмену кредит в 2,54 миллиардов рупий.
Формула-1, Форс Индия

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Sportbox

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