В сети появилось видео смертельной аварии во время чемпионата мира по ралли (видео)

По словам очевидцев, погибший находился в зоне, не предназначенной для размещения зрителей

Трагически завершилась гонка на чемпионате мира по классическому ралли (WRC) "Ралли Монте-Карло" для новозеландского гонщика Хейдена Паддона.

На одном из поворотов он не справился с управлением на обледеневшей трассе, в результате чего его автомобиль перевернулся и насмерть сбил находящегося на вираже зрителя. Им оказался 50-летний фотограф из Испании.

По словам очевидцев, он находился в зоне, не предназначенной для размещения зрителей. Присутствующие пытались вернуть его к жизни, делая ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, пока не подоспели медики.

Пострадавший с остановкой сердца был доставлен в больницу на вертолете, но спасти его врачи не сумели.