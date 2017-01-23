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СМИ узнали, кто станет новым главой Формулы-1 http://www.segodnya.ua/img/article/7910/68_main.1485205986.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/68_tn.1485205986.jpg Мотор Экс-глава "Мерседеса" Росс Браун в среду будет назначен новым руководителем "Больших призов"

СМИ узнали, кто станет новым главой Формулы-1

Сегодня, 23:13

Экс-глава "Мерседеса" Росс Браун в среду будет назначен новым руководителем "Больших призов"

Бывший босс команды &quot;Мерседес&quot; может возглавить &quot;Королевские гонки&quot;. Фото AFP
Бывший босс команды "Мерседес" может возглавить "Королевские гонки". Фото AFP

Во вторник, 24 января, будет обнародовано официальное подтверждение ухода Берни Экклстоуна с поста главы Формулы-1, сообщает Motorsport.

В тот же день на должность руководителей чемпионата будут назначены экс-глава "Мерседеса" Росс Браун, который будет отвечать за спортивную часть, и Шон Брэтчс, который займется коммерческой частью и маркетингом.

23 января Экклстоун сам объявил о своем увольнении, которое произошло по воле новых владельцев чемпионата компании Liberty, которые хотят реформировать управление Формулой-1.

Берни Экклстоун был бессменным руководителем Формулы-1 с 1970-х годов.

Формула-1, Берни Экклстоун, Росс Браун

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Источники:

gazeta.ru, motorsport.com

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