СМИ узнали, кто станет новым главой Формулы-1

Экс-глава "Мерседеса" Росс Браун в среду будет назначен новым руководителем "Больших призов"

Во вторник, 24 января, будет обнародовано официальное подтверждение ухода Берни Экклстоуна с поста главы Формулы-1, сообщает Motorsport.

В тот же день на должность руководителей чемпионата будут назначены экс-глава "Мерседеса" Росс Браун, который будет отвечать за спортивную часть, и Шон Брэтчс, который займется коммерческой частью и маркетингом.

23 января Экклстоун сам объявил о своем увольнении, которое произошло по воле новых владельцев чемпионата компании Liberty, которые хотят реформировать управление Формулой-1.

Берни Экклстоун был бессменным руководителем Формулы-1 с 1970-х годов.