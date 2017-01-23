СМИ узнали, кто станет новым главой Формулы-1
Экс-глава "Мерседеса" Росс Браун в среду будет назначен новым руководителем "Больших призов"
Во вторник, 24 января, будет обнародовано официальное подтверждение ухода Берни Экклстоуна с поста главы Формулы-1, сообщает Motorsport.
В тот же день на должность руководителей чемпионата будут назначены экс-глава "Мерседеса" Росс Браун, который будет отвечать за спортивную часть, и Шон Брэтчс, который займется коммерческой частью и маркетингом.
23 января Экклстоун сам объявил о своем увольнении, которое произошло по воле новых владельцев чемпионата компании Liberty, которые хотят реформировать управление Формулой-1.
Берни Экклстоун был бессменным руководителем Формулы-1 с 1970-х годов.
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