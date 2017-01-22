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Женская сборная Украины проиграла Таиланду http://www.segodnya.ua/img/article/7905/57_main.1485074561.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/57_tn.1485074561.jpg Футбол Чтобы занять второе место, украинкам теперь нужно обыгрывать хозяек турнира – сборную Китая

Женская сборная Украины проиграла Таиланду

Сегодня, 10:42

Чтобы занять второе место, украинкам теперь нужно обыгрывать хозяек турнира – сборную Китая

Таиланд - Украина - 1:0. Фото ФФУ
Таиланд - Украина - 1:0. Фото ФФУ

В субботу женская сборная Украины провела свой второй матч на международном турнире CFA International Women's Football Tournament, проходящего в китайском городе Фошань. На этот раз нашим девушкам противостояла сборная Таиланда.

Украинки пытались контролировать мяч, однако особых дивидендов это не приносило. Таиланд контратаковал и 38-й минуте огорчил голкипера нашей сборной Катерину Самсон.

Во второй половине встречи украинки пытались сравнять счет, однако до финального свистка им это так и не удалось.

После этого поражения нашей команде, чтобы занять второе место, необходимо побеждать Китай в последней встрече.

Таиланд – Украина – 1:0 (1:0)
женский футбол, женская сборная Украины

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Источники:

Сегодня|Спорт, ФФУ

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