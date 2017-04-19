"Ювентус" устоял в Барселоне и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Барселона" не смогла забить "Ювентусу" за два матча ни единого гола

"Барселона" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов не удалось взять реванш у "Ювентуса" ща поражение в первом матче со счетом 0:3.

Первый тайм выдался небогатым на голевые моменты – на двоих команды сумели лишь трижды пробить в створ ворот, при этом ни одни из этих моментов не претендовал на статус голевой.

В целом первая 45-минутка запомнилась нервной игрой Неймара, за что бразилец в итоге заработал предупреждение, а также обилием симуляции со стороны обеих команд. Стоит отметить, что главный арбитр встречи голландец Бьорн Кейперс провокации футболистов оставлял без внимания.

Второй тайм команды провели немного активнее, однако опасные моменты можно пересчитать на пальцах одной руки.

Таким образом, каталонцы прервали свою 15-матчевую победную серию на домашнем стадионе и попрощались с мечтами о победе в Лиге чемпионов.

"Барселона" – "Ювентус" – 0:0

"Барселона": тер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Серджи Роберто (Маскерано, 78), Ракитич (Пако Алькасер, 58), Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Кьеллини, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Лемина, 84), Манджукич, Дибала (Бардзальи, 75), Игуаин (Асамоа, 88).

Предупреждения: Иньеста (41), Неймар (44), Кьеллини (57), Хедира (64).