"Ювентус" разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов

Каталонцы не могут забить во втором выездном еврокубковом матче подряд

"Ювентус" на своем поле разгромил "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Поединок начался с достаточно быстрого гола в исполнении Пауло Дибала. Куадрадо сделал пас в штрафную на аргентинца, тот спокойно развернулся и пробил в дальний угол.

После забитого гола "Ювентус" отошел всем составом назад, отдав инициативу в матче "Барселоне". Каталонцы воспользовались гостеприимством и создали фантастический момент у ворот Джанлуиджи Буффона, однако опытный Андрес Иньеста не сумел переиграть легендарного голкипера.

И сразу же "Ювентус" ответил забитым голом – Манджукич продрался левым флангом, откатил мяч на линию штрафной на Дибалу, а тот точным ударом отправил мяч в угол ворот тер Штегена.

А после перерыва Джорджо Кьеллини подключился к подаче углового и довел счет до разгромного.

Все, что сумели создать каталонцы в оставшееся время – удар Суареса метров в восьми, с которым справился Буффон.

Таким образом, "Ювентус" одержал уверенную победу на своем стадионе и отправится в Испанию в статусе фаворита, а каталонцы не могут забить во втором выездном еврокубковом матче подряд. Напомним, ранее они проиграли в Париже "ПСЖ" (0:4), но затем взяли реванш дома (6:1)

"Ювентус" – "Барселона" – 3:0

Голы: Дибала (7, 22), Кьеллини (55)

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Кьеллини, Пьянич (Бардзальи, 89), Хедира, Куадрадо (Лемина, 73), Манджукич, Дибала (Ринкон, 81), Игуаин.

"Барселона": тер Стеген, Пике, Умтити, Матье (Андре Гомеш, 46), Маскерано, Иньеста, Ракитич, Серджи Роберто, Неймар, Суарес, Месси.

Предупреждения: Дани Алвес (28), Суарес (53), Иньеста (57), Манджукич (63), Хедира (74), Лемина (90), Умтити (90).