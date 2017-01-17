"Ювентус" презентовал новый логотип (видео)

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" официально представил новый логотип команды.

Новый логотип представил президент клуба Джанни Аньелли, заявив, что он будет использоваться с июля 2017 года.

"Новый логотип символизирует наше чувство принадлежности и особый стиль, который позволяет нам вместе идти по выбранному пути, – сказал президент. – Мы потратили год, выясняя, чего хочет рынок, но и смотрели в будущее. Новый логотип – символ жизненного пути".

В логотипе заложены три концепта. Первый – традиционные для "Ювентуса" черно-белые полоски. Второй – буква J, первая буква названия клуба на итальянском – Juventus. Третий символ, который, по заверениям клуба, можно увидеть в эмблеме – стремление к чемпионству и нацеленность на победу.

"Ювентус" – один из самых титулованных итальянских клубов, он является рекордсменом по количеству побед в чемпионатах и Кубке страны. Туринцы 32 раза становились чемпионами Италии, а также 11 раз выигрывали Кубок Италии. В активе "Ювентуса" также семь Суперкубков страны, дважды клуб выигрывал Кубок/Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, трижды становился обладателем Кубка УЕФА.