Вратарь Сергей Литовченко подписал контракт с "Динамо"

Бывший голкипер луцкой "Волыни" и донецкого "Олимпика" Сергей Литовченко продолжит карьеру в Грузии.

Вратарь заключил соглашение с тбилисским "Динамо", которое сейчас возглавляет украинский специалист Вячеслав Грозный.

29-летний страж ворот подписал контракт с "Динамо" по схеме "1+2".

Напомним, минувший сезон украинец также провел в Грузии, защищая цвета "Зугдиди", в составе которого он провел девять матчей.