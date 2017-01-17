Вратарь Сергей Литовченко подписал контракт с "Динамо"
Голкипер продолжит карьеру в чемпионате Грузии
Бывший голкипер луцкой "Волыни" и донецкого "Олимпика" Сергей Литовченко продолжит карьеру в Грузии.
Вратарь заключил соглашение с тбилисским "Динамо", которое сейчас возглавляет украинский специалист Вячеслав Грозный.
29-летний страж ворот подписал контракт с "Динамо" по схеме "1+2".
Напомним, минувший сезон украинец также провел в Грузии, защищая цвета "Зугдиди", в составе которого он провел девять матчей.
Вы сейчас просматриваете новость "Вратарь Сергей Литовченко подписал контракт с "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии