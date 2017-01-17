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Вратарь Сергей Литовченко подписал контракт с "Динамо" http://www.segodnya.ua/img/article/7889/43_main.1484646248.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/43_tn.1484646248.jpg Футбол Голкипер продолжит карьеру в чемпионате Грузии

Вратарь Сергей Литовченко подписал контракт с "Динамо"

Сегодня, 11:44

Голкипер продолжит карьеру в чемпионате Грузии

Сергей Литовченко стал динамовцем. Фото Facebook
Сергей Литовченко стал динамовцем. Фото Facebook

Бывший голкипер луцкой "Волыни" и донецкого "Олимпика" Сергей Литовченко продолжит карьеру в Грузии.

Вратарь заключил соглашение с тбилисским "Динамо", которое сейчас возглавляет украинский специалист Вячеслав Грозный.

29-летний страж ворот подписал контракт с "Динамо" по схеме "1+2".

Напомним, минувший сезон украинец также провел в Грузии, защищая цвета "Зугдиди", в составе которого он провел девять матчей.

футбол, вратарь, Динамо Тбилиси

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Источник:

FootBoom

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