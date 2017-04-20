Впервые за три года расходы клубов английской Премьер-лиги превысили доходы

Сегодня, 11:12

Коллективный убыток 20 английских клубов составил 110 миллионов фунтов

Впервые за три года расходы клубов английской Премьер-лиги превысили доходы

По итогам прошлого сезона клубы Премьер-Лиги заработали рекордную сумму в 3,6 миллиарда фунтов, но так и не смогли отразить коллективную прибыль.

Как гласит свежий отчет аудиторской компании Deloitte, за сезон 2015/16 доходы клубов Премьер-Лиги выросли на 0,2 млрд. фунтов, причем более половину этой суммы обеспечили "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Большим заработкам сопутствуют большие расходы, и в прошлом сезоне, после двух лет прибыли, расходы превысили доходы – коллективный убыток 20 клубов Премьер-Лиги составил 110 млн. фунтов. Только на зарплаты представители высшего английского дивизиона потратили 2,3 млрд. фунтов – на 12% больше, чем годом ранее.

Этот убыток, уверены в Deloitte, не является поводом для беспокойства, потому что клубы Премьер-Лиги отлично функционируют и в долгосрочной перспективе являются прибыльными, о чем свидетельствуют показатели их операционной деятельности (без учета трансферов, процентов по кредитам и стоимости контрактов игроков) – в сезоне 2015/16 коллективная операционная прибыль составила 0,5 млрд. фунтов.

"Наш анализ показывает, что после двух прибыльных лет произошел возврат к убыткам, до вычета налогов. Однако это ничего не значит – убыток обусловлен одноразовыми "исключительными" тратами, и мы полностью уверены, что новый трехлетний контракт с телевидением позволит Премьер-Лиге вернуться к рекордной прибыли в сезоне 2016/17", – цитирует аналитика Дэна Джонса Sky Sports.

deloitte
футбол, чемпионат Англии

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Источник:

fapl.ru

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