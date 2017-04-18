Возьмет ли "Бавария" реванш у "Реала": прогноз Калиниченко на Лигу чемпионов

Сегодня определятся первые полуфиналисты ЛЧ-2016/17. В Мадриде Анчелотти постарается взять реванш у своего бывшего ассистента Зидана за домашнее поражение недельной давности 1:2 (ТВ: "Футбол 1", 21:45). Папа Карло отлично знает "Реал", но в Мюнхене ему это не помогло. Большим плюсом для "Баварии" станет возвращение в строй после травмы плеча ударного форварда Левандовского. В его отсутствие обескровленная (без Пепе и Варана) защита "сливочных" хотя и натужно, но справилась. С появлением же польского забивалы защитникам "Реала" придется несладко. "Мы не фавориты, но знаем, что можем забить два гола "Реалу", — заверил капитан немцев Лам. "Важно реализовать первый же момент у ворот соперника", — вторит ему Роббен.

Тем временем "Реал" лишился Бейла — отек в области икроножной мышцы. Почти наверняка его заменит Иско, дубль которого позволил мадридцам спасти субботний матч Примеры в Хихоне (3:2). Кстати, после этого поединка общеиспанский рекорд "Реала" по результативным матчам во всех турнирах составляет уже 54 игры подряд.

Понятно, почему у "Баварии" такие надежды на Левандовского, — сказал нам эксперт Максим Калиниченко. — Без него у Мюнхена были большие проблемы с реализацией и вообще с атакой, даже игравший вдесятером "Байер" не дожали. Но не зря говорят: сколько человек пропустил, столько и требуется, чтобы вернуть кондиции. Поэтому, как болельщик "Реала", надеюсь, что игровой простой скажется на Роберте. Да, "Реал" пропускает по два-три мяча за игру. Но "Бавария" сейчас легковеснее, чем раньше. Мой прогноз: не без проблем, но в полуфинал пройдет Мадрид, снова победив со счетом 2:1. Роналду? Если раньше он создавал себе моменты сам, то сейчас ему их создают другие. Но голевое чутье никуда не делось. В роли страйкера он куда убедительнее, чем Бензема. И продолжение мюнхенского дубля от Криштиану будет, я уверен, несмотря на все "масонские" заговоры, не дающие одной команде дважды кряду выиграть ЛЧ".

В последний раз дома в ЛЧ "Реал" проигрывал два года назад — 3:4 с "Шальке". Это как раз то, что надо "Баварии".

Во второй игре дня дают лишь 17% на то, что "Лестер" отомстит "Атлетико" за гостевые 0:1 (ТВ: "Футбол 2", 21:45). Коуча "лисов" Шекспира это не смущает: "Букмекеры и прежде неверно оценивали наши шансы. Надеюсь, ошибутся и на этот раз. Постараемся принести кому-то лишнюю копеечку". В ЛЧ "Лестер" выигрывает пока все домашние матчи. Но и "Атлетико" на выезде одержал 3 победы из 4 возможных.