Возлюбленная Шовковского не подозреваемая, ее зовут в полицию для дачи пояснений – источник

Экс-вратаря "Динамо" Александра Шовковского и его новую возлюбленную Марину Кутепову ждал сюрприз в аэропорту "Борисполь" по возвращении из теплых краев. В сети появилось видео, как мужчина, представившийся оперуполномоченным Печерского управления полиции столицы, в присутствии понятых пытается на выходе из терминала вручить Марине повестку в управление – для участия в следственных действиях по делу о краже с проникновением в квартиру в центре Киева (статья 185 предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет). Шовковский, закрывая Кутепову спиной, не давал оперу к ней подступиться. Везя два чемодана, экс-динамовец споткнулся и упал на асфальт, а затем уехал на внедорожнике.

Марина (находящаяся в бракоразводном процессе с "молочным олигархом" Сергеем Евланчиком) на ходу закрывала лицо капюшоном, проигнорировав повестку.



"Еще в сентябре было открыто уголовное производство в деле о квартирной краже, – рассказали нам об этой ситуации проинформированные источники в правоохранительных органах. – Марина с мужем разводятся. А он написал заявление, будто она обворовала квартиру. Но сколько ее ни просили и не приглашали в полицию для пояснений, она не приходила. Она не подозреваемая. И на данный момент даже не свидетель. Ее зовут для дачи пояснений, потому как мужчина считает ее причастной. Важный момент – есть видео, где видно, что она пришла с ребятами: сломали замки, выносили имущество. И это при наличии решения суда, запрещающего ей пользоваться той квартирой и находиться там. Видео было сделано после вынесения этого решения. Они делят детей, имущество. Такой вот долгоиграющий конфликт".



Мы связались с адвокатом Марины Кутеповой – Ярославом Бондаренко. Но он от комментариев отказался: "Я не в курсе этих событий, извините".