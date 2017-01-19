Воронин – о работе в Германии: "Клуб рядом с домом, там играет мой сын. Поэтому решил попробовать"

Экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин рассказал о своем первом тренерском опыте.

Напомним, сегодня стало известно, что украинец возглавил немецкий любительский клуб "Бюдерих".

"Это любительская команда, которая играет, скажем так, на чемпионате области. В прошлом году они выступали лигой ниже, вот повысились в классе, в этом году еще нет задачи подниматься выше.

Но команда находится всего в трех очках от второго места, в шести – от первого. Команда, занявшая первую строчку, повышается в классе напрямую, клуб, который занял второе место, играет переходные игры.

Кто-то начинает сразу с команды мастеров, другие – с юношей, и дальше идут постепенно. Я начинаю с любительской команды

У команды ушел тренер, по каким причинам – не знаю, не вникал в подробности. Со мной переговорили, спросили, есть ли у меня желание, интерес к работе, как я все это вижу.

Я пообщался с семьей, женой… На сегодняшний день я ничем не занимаюсь, закончил только недавно курсы в Киеве. Ну а клуб прямо рядом с домом, там играет мой сын. Поэтому решил попробовать. Почему бы и нет?

Решил посмотреть, мое это или не мое, будет или не будет получаться… Кто-то начинает сразу с команды мастеров, другие – с юношей, и дальше идут постепенно. Я начинаю с любительской команды: там ребята от 23-24-х лет, а самому старшему – 36, если не ошибаюсь.

Первая тренировка – во вторник. У команды будет перерыв 1 месяц. Контрактов и договоренностей определенных нет. Мы в клубе сели, переговорили, договорились, что до конца сезона – до июня – я буду тренировать команду, буду готовить ко второй части чемпионата, а дальше посмотрим, как все пойдет", – сказал Воронин каналу "Футбол-1".