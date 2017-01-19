Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
Воронин – о работе в Германии: "Клуб рядом с домом, там играет мой сын. Поэтому решил попробовать" http://www.segodnya.ua/img/article/7899/68_main.1484852754.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/68_tn.1484852754.jpg Футбол Украинец будет тренировать любительскую команду до июня

Воронин – о работе в Германии: "Клуб рядом с домом, там играет мой сын. Поэтому решил попробовать"

Сегодня, 21:05

Украинец будет тренировать любительскую команду до июня

Андрей Воронин. Фото Instagram
Андрей Воронин. Фото Instagram

Экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин рассказал о своем первом тренерском опыте.

Напомним, сегодня стало известно, что украинец возглавил немецкий любительский клуб "Бюдерих".

"Это любительская команда, которая играет, скажем так, на чемпионате области. В прошлом году они выступали лигой ниже, вот повысились в классе, в этом году еще нет задачи подниматься выше.

Но команда находится всего в трех очках от второго места, в шести – от первого. Команда, занявшая первую строчку, повышается в классе напрямую, клуб, который занял второе место, играет переходные игры.

Кто-то начинает сразу с команды мастеров, другие – с юношей, и дальше идут постепенно. Я начинаю с любительской команды

У команды ушел тренер, по каким причинам – не знаю, не вникал в подробности. Со мной переговорили, спросили, есть ли у меня желание, интерес к работе, как я все это вижу.

Я пообщался с семьей, женой… На сегодняшний день я ничем не занимаюсь, закончил только недавно курсы в Киеве. Ну а клуб прямо рядом с домом, там играет мой сын. Поэтому решил попробовать. Почему бы и нет?

Решил посмотреть, мое это или не мое, будет или не будет получаться… Кто-то начинает сразу с команды мастеров, другие – с юношей, и дальше идут постепенно. Я начинаю с любительской команды: там ребята от 23-24-х лет, а самому старшему – 36, если не ошибаюсь.

Первая тренировка – во вторник. У команды будет перерыв 1 месяц. Контрактов и договоренностей определенных нет. Мы в клубе сели, переговорили, договорились, что до конца сезона – до июня – я буду тренировать команду, буду готовить ко второй части чемпионата, а дальше посмотрим, как все пойдет", – сказал Воронин каналу "Футбол-1".
футбол, Андрей Воронин, чемпионат Германии, Бюдерих

Вы сейчас просматриваете новость "Воронин – о работе в Германии: "Клуб рядом с домом, там играет мой сын. Поэтому решил попробовать"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Канал Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Андрей Воронин в футболке сборной Украины

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин назначен главным тренером немецкого клуба

Сегодня, 14:15

Первой командой украинского специалиста стал любительский клуб "Бюдерих"

Украина

Воронины в Эмиратах. Фото Instagram

Андрей Воронин показал страстный поцелуй с женой

13 Января, 19:35

Экс-футболист продемонстрировал, как любит свою супругу

Футбол

Воронин и Марадона. Фото Instagram

Андрей Воронин показал зажигательный танец Диего Марадоны в раздевалке

9 Ноября 2016, 14:17

Футболисты вместе сыграли в благотворительном матче в Марокко

Футбол

Андрей Воронин и Диего Марадона. Фото Insttagram

Андрей Воронин сыграл в одной команде с Марадоной

6 Ноября 2016, 21:46

Украинский и аргентинский футболисты сыграли за сборную Марокко

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.