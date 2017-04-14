Во Львове прошел детский турнир, организованный "Шахтером"

Сегодня, 13:45

В возрастных категориях U10 и U12 соревновались дети, которые занимаются в проекте "Давай, играй"


13 апреля во Львове прошел турнир среди участников проекта "Давай, играй!". В возрастных категориях U10 и U12 соревновались дети, которые занимаются на трех футбольных площадках города.

Третье место в категории U12 занял коллектив "Спортресурс". А в решающем матче старшей группы встретились команды "Вознесение" и "Квадрат". Последняя одержала победу с минимальным перевесом в счете – 1:0. Лучшим вратарем был признан Дмитрий Романишин из "Вознесения", а сильнейшим игроком – Данил Кононов.

Не менее напряженным и эмоциональным выдался финал в группе U10. Здесь триумфовал "Спортресурс", который после ничьей 1:1 с "Гимназией" в основное время оказался удачливее в серии пенальти. Статус MVP турнира достался Назару Тарновскому, топ-голкипером стал Артем Наконечный из победившей команды.

Рад, что мы выиграли и теперь поедем в Счастливое, – говорит Артем. – Мы много тренировались, чтобы добиться этого успеха. Приятно и звание лучшего вратаря. Очень доволен тем, что смог помочь своей команде".

Ровно через месяц (13–14 мая) в Счастливом состоится итоговый турнир сезона в рамках проекта "Давай, играй!". В нем примут участие коллективы возрастных категорий U10 и U12 из пяти городов: Донецка, Краматорска, Львова, Курахово и Северодонецка. После группового этапа участников ждут решающие поединки, по результатам которых призеры получат медали, грамоты и подарки от "Шахтера".
Шахтер Донецк, Давай, играй!

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер", Канал Футбол

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