В "Палермо" в третий раз за сезон уволен главный тренер
Эудженио Корини уволен из-за неудовлетворительных результатов клуба, находящегося в "зоне вылета" из Серии А
Главный тренер "Палермо" Эудженио Корини покинул команду, не продержавшись на своем посту и двух месяцев, сообщает Сorriere dello Sport.
Таким образом, это будет уже третья смена тренера в клубе с начала сезона-2016/17. Корини возглавил "Палермо" в конце ноября 2016 года.
В турнирной таблице Серии А "Палермо" занимает предпоследнюю, 19-ю строчку с 10 очками, набранными за 21 матч.
Таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|20
|16
|0
|4
|42-16
|48
|2
|РОМА
|21
|15
|2
|4
|42-18
|47
|3
|НАПОЛИ
|21
|13
|5
|3
|47-24
|44
|4
|ЛАЦИО
|21
|12
|4
|5
|35-24
|40
|5
|ИНТЕР
|21
|12
|3
|6
|34-23
|39
|6
|АТАЛАНТА
|21
|12
|2
|7
|33-24
|38
|7
|МИЛАН
|20
|11
|4
|5
|31-24
|37
|8
|ФИОРЕНТИНА
|20
|9
|6
|5
|33-25
|33
|9
|ТОРИНО
|21
|8
|6
|7
|38-31
|30
|10
|БОЛОНЬЯ
|20
|7
|5
|8
|20-25
|26
|11
|КАЛЬЯРИ
|21
|8
|2
|11
|31-45
|26
|12
|УДИНЕЗЕ
|21
|7
|4
|10
|25-28
|25
|13
|КЬЕВО
|21
|7
|4
|10
|21-30
|25
|14
|САССУОЛО
|21
|7
|3
|11
|31-35
|24
|15
|ДЖЕНОА
|21
|6
|6
|9
|24-29
|24
|16
|САМПДОРИЯ
|21
|6
|6
|9
|22-27
|24
|17
|ЭМПОЛИ
|21
|5
|6
|10
|12-26
|21
|18
|КРОТОНЕ
|20
|2
|4
|14
|16-36
|10
|19
|ПАЛЕРМО
|21
|2
|4
|15
|17-41
|10
|20
|ПЕСКАРА
|20
|1
|6
|13
|16-39
|9
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