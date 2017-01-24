В "Палермо" в третий раз за сезон уволен главный тренер

Эудженио Корини уволен из-за неудовлетворительных результатов клуба, находящегося в "зоне вылета" из Серии А

Главный тренер "Палермо" Эудженио Корини покинул команду, не продержавшись на своем посту и двух месяцев, сообщает Сorriere dello Sport.

Таким образом, это будет уже третья смена тренера в клубе с начала сезона-2016/17. Корини возглавил "Палермо" в конце ноября 2016 года.

В турнирной таблице Серии А "Палермо" занимает предпоследнюю, 19-ю строчку с 10 очками, набранными за 21 матч.

Таблица чемпионата Италии:





М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 20 16 0 4 42-16 48 2 РОМА 21 15 2 4 42-18 47 3 НАПОЛИ 21 13 5 3 47-24 44 4 ЛАЦИО 21 12 4 5 35-24 40 5 ИНТЕР 21 12 3 6 34-23 39 6 АТАЛАНТА 21 12 2 7 33-24 38 7 МИЛАН 20 11 4 5 31-24 37 8 ФИОРЕНТИНА 20 9 6 5 33-25 33 9 ТОРИНО 21 8 6 7 38-31 30 10 БОЛОНЬЯ 20 7 5 8 20-25 26 11 КАЛЬЯРИ 21 8 2 11 31-45 26 12 УДИНЕЗЕ 21 7 4 10 25-28 25 13 КЬЕВО 21 7 4 10 21-30 25 14 САССУОЛО 21 7 3 11 31-35 24 15 ДЖЕНОА 21 6 6 9 24-29 24 16 САМПДОРИЯ 21 6 6 9 22-27 24 17 ЭМПОЛИ 21 5 6 10 12-26 21 18 КРОТОНЕ 20 2 4 14 16-36 10 19 ПАЛЕРМО 21 2 4 15 17-41 10 20 ПЕСКАРА 20 1 6 13 16-39 9





