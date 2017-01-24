В "Палермо" в третий раз за сезон уволен главный тренер

Сегодня, 21:19

Эудженио Корини уволен из-за неудовлетворительных результатов клуба, находящегося в "зоне вылета" из Серии А

Эудженио Корини. Фото palermocalcio.it
Эудженио Корини. Фото palermocalcio.it

Главный тренер "Палермо" Эудженио Корини покинул команду, не продержавшись на своем посту и двух месяцев, сообщает Сorriere dello Sport.

Таким образом, это будет уже третья смена тренера в клубе с начала сезона-2016/17. Корини возглавил "Палермо" в конце ноября 2016 года.

В турнирной таблице Серии А "Палермо" занимает предпоследнюю, 19-ю строчку с 10 очками, набранными за 21 матч.

Таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 20 16 0 4 42-16 48
2  РОМА 21 15 2 4 42-18 47
3  НАПОЛИ 21 13 5 3 47-24 44
4  ЛАЦИО 21 12 4 5 35-24 40
5  ИНТЕР 21 12 3 6 34-23 39
6  АТАЛАНТА 21 12 2 7 33-24 38
7  МИЛАН 20 11 4 5 31-24 37
8  ФИОРЕНТИНА 20 9 6 5 33-25 33
9  ТОРИНО 21 8 6 7 38-31 30
10  БОЛОНЬЯ 20 7 5 8 20-25 26
11  КАЛЬЯРИ 21 8 2 11 31-45 26
12  УДИНЕЗЕ 21 7 4 10 25-28 25
13  КЬЕВО 21 7 4 10 21-30 25
14  САССУОЛО 21 7 3 11 31-35 24
15  ДЖЕНОА 21 6 6 9 24-29 24
16  САМПДОРИЯ 21 6 6 9 22-27 24
17  ЭМПОЛИ 21 5 6 10 12-26 21
18  КРОТОНЕ 20 2 4 14 16-36 10
19  ПАЛЕРМО 21 2 4 15 17-41 10
20  ПЕСКАРА 20 1 6 13 16-39 9



тренер, чемпионат Италии, палермо

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Источник:

gazeta.ru

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