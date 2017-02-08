В Испании откроют уголовные дела против 17 фанатов, участвующих в акции против Зозули

Сегодня, 19:47

Руководство испанского футбола хочет найти не только исполнителей, но и заказчиков акции

Роман Зозуля. Фото ФК &quot;Бетис&quot;
Роман Зозуля. Фото ФК "Бетис"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что против 17 фанатов "Райо Вальекано", которые участвовали в акции против украинского нападающего Романа Зозули, будут открыты уголовные дела.

"Ситуация с Зозулей плохо влияет на имидж испанского футбола и страны. В ближайшее время будут открыты уголовные дела против 17 человек, которые пришли на базу "Райо Вальекано" с плакатами с оскорблениями в адрес Зозули. Мы хотим найти не только исполнителей, но и заказчиков этой акции. Убежден, что у игрока нет той идеологии, которую ему приписывают", – цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Зозуля, чей трансферный лист принадлежит "Бетису", собирался перейти на правах аренды в "Райо Вальекано", однако столкнулся с протестом болельщиков этого клуба, обвинивших его в нацистских взглядах. В результате украинец решил остаться в "Бетисе", но теперь не сможет играть до конца сезона.
футбол, болельщики, чемпионат Испании, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис

Вы сейчас просматриваете новость "В Испании откроют уголовные дела против 17 фанатов, участвующих в акции против Зозули". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Баннер фанатов во время матча Кубка Германии. Фото Facebook

Фанаты "Баварии" тоже обвинили Зозулю в нацизме: реакция генконсула Украины

Сегодня, 16:05

После того, как фанаты мюнхенского клуба вывесили баннеры против Зозули, генконсул потребовал извинений от "Баварии"

Футбол

Ультрас "Металлиста" поддерживают Романа Зозулю. Фото facebook.com/ultras.metalist

Ультрас "Металлиста" заявили, что фаны "Райо Вальекано" воевали на Донбассе

Сегодня, 11:38

Харьковские ультрас поддержали Романа Зозулю, трансфер оторого в "Райо" сорвался из-за позиции местных фанатов

Футбол

Военные сняли ролик в поддержку Зозули. Фото: кадр из ролика

Украинские военные поддержали Романа Зозулю

Сегодня, 10:25

Футболист не смог перейти в "Райо Вальекано" из-за "пророссийских" ультрас команды из Мадрида

Футбол

Роман Зозуля. Фото Facebook

Роман Зозуля может перейти в чемпионат Китая - агент

Сегодня, 09:54

На днях украинский нападающий проведет большую пресс-конференцию в Испании

Футбол

Роман Зозуля. Фото Facebook

"Райо Вальекано" не хочет платить зарплату Роману Зозуле

Вчера, 14:27

Украинский форвард не намерен выступать за мадридский клуб из-за ультрас

Футбол

Иван Зотько. Фото Twitter

Украинский защитник "Валенсии": "В Испании все говорят, что Зозуля воюет"

6 Февраля, 16:51

Иван Зотько объяснял тренеру и партнерам по команде, чем занимается Роман в Украине

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования