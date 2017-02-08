В Испании откроют уголовные дела против 17 фанатов, участвующих в акции против Зозули

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что против 17 фанатов "Райо Вальекано", которые участвовали в акции против украинского нападающего Романа Зозули, будут открыты уголовные дела.

"Ситуация с Зозулей плохо влияет на имидж испанского футбола и страны. В ближайшее время будут открыты уголовные дела против 17 человек, которые пришли на базу "Райо Вальекано" с плакатами с оскорблениями в адрес Зозули. Мы хотим найти не только исполнителей, но и заказчиков этой акции. Убежден, что у игрока нет той идеологии, которую ему приписывают", – цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Зозуля, чей трансферный лист принадлежит "Бетису", собирался перейти на правах аренды в "Райо Вальекано", однако столкнулся с протестом болельщиков этого клуба, обвинивших его в нацистских взглядах. В результате украинец решил остаться в "Бетисе", но теперь не сможет играть до конца сезона.