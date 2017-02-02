Украинские клубы получили за Евро-2016 более 3 млн евро

Пресс-служба УЕФА сообщила о суммах, которые получили клубы за то, что их игроки участвовали в матчах чемпионата Европы 2016 года.

За выступление в отборочном турнире организация выплатила клубам 50 миллионов евро, а за игру в финальной стадии турнира – 100 миллионов.

Больше всего премиальных получили клубы Англии – 38,3 миллиона. Немецким клубам заплатили 18,48 млн, итальянским – 15,82 млн, испанским – 10,45 млн, французским – 7,2 млн.

Украинским клубам выплатили 3,729 млн евро:

"Шахтер" – 1 260 207

"Динамо" – 1 253 797

"Днепр" – 566 020

"Заря" – 528 511

"Карпаты" – 37 006

"Волынь" – 33 912

"Черноморец" – 26 016

"Ильичевец" – 11 004

"Гелиос" – 9 212

"Ворскла" – 3 404





