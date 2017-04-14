УЕФА опасается террористической атаки с использованием дрона на финале Лиги чемпионов

Сегодня, 09:54

Руководство УЕФА обратилось к властям Уэльса с просьбой полностью закрыть крышу стадиона в Кардиффе на время матча

УЕФА просит власти Уэльсча закрыть крышу стадиона в Кардиффе на время финала Лиги чемпионов. Фото principalitystadium.wales
УЕФА просит власти Уэльсча закрыть крышу стадиона в Кардиффе на время финала Лиги чемпионов. Фото principalitystadium.wales

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел тайные переговоры с властями Уэльса, поскольку опасается возможных террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов) на финале Лиги чемпионов в Кардиффе, сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона будет сыгран на стадионе "Миллениум" в Кардиффе 3 июня. Арена, вмещающая 74500 зрителей, оборудована выдвижной крышей. Как сообщается, руководство УЕФА обратилось к властям Уэльса с просьбой полностью закрыть крышу на время матча, чтобы исключить возможность террористических атак с использованием дронов.

Также отмечается, что после взрыва у автобуса дортмундской "Боруссии" во вторник, УЕФА призвал усилить меры безопасности на финале Лиги чемпионов, и 3 июня в Кардиффе будут дежурить не менее 15 тысяч полицейских.

Во вторник менее чем за час до первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшихся на стадион. Позже полиция Дортмунда подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Защитник "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу, у него были найдены инородные предметы в правом запястье и диагностирован перелом лучевой кости. Игроку была сделана операция.
УЕФА, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд

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Источники:

РСпорт, The Sun

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