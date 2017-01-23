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Тренеру "Арсенала" грозит наказание за толчок арбитра после удаления http://www.segodnya.ua/img/article/7910/30_main.1485192655.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/30_tn.1485192655.jpg Футбол Арсен Венгер был недоволен назначением пенальти в ворота его команды

Тренеру "Арсенала" грозит наказание за толчок арбитра после удаления

Сегодня, 19:30

Арсен Венгер был недоволен назначением пенальти в ворота его команды

Арсен Венгер толкнул четвертого арбитра. Фото AFP
Арсен Венгер толкнул четвертого арбитра. Фото AFP

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был обвинен Футбольной ассоциацией Англии (FA) в недостойном поведении по отношению к арбитру во время игры 22-го тура премьер-лиги против "Бернли" (2:1).

На 93-й минуте матча в ворота лондонцев был назначен пенальти, после чего специалист выразил несогласие с решением арбитра, за что был удален со скамейки.

FA обвинила Венгера в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром. 26 января француз должен будет ответить на выдвинутые обвинения.
футбол, чемпионат Англии, арбитр, Арсенал Лондон, Арсен Венгер

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Источник:

СЭ

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