Тренеру "Арсенала" грозит наказание за толчок арбитра после удаления

Арсен Венгер был недоволен назначением пенальти в ворота его команды

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был обвинен Футбольной ассоциацией Англии (FA) в недостойном поведении по отношению к арбитру во время игры 22-го тура премьер-лиги против "Бернли" (2:1).

На 93-й минуте матча в ворота лондонцев был назначен пенальти, после чего специалист выразил несогласие с решением арбитра, за что был удален со скамейки.

FA обвинила Венгера в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром. 26 января француз должен будет ответить на выдвинутые обвинения.