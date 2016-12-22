Тарас Степаненко с женой отдыхает на Мальдивах (фото)

Яркие фото известного футболиста и его жены во время отпуска

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко, как и большинство украинских футболистов, проводит отпуск во время зимней паузы в чемпионате в теплых странах. Тарас с женой Маргаритой отдыхает на Мальдивах, откуда они выкладывают красивые снимки в социальных сетях.

Напомним, что "Шахтер" после 18 туров уверенно лидирует в чемпионате Украины, на 13 очков опережая киевское "Динамо". В Лиге Европы команда заняла первое место в группе и весной сыграет в 1/16.