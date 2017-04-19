Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

Сегодня стали известны полуфиналисты Лиги чемпионов – "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Монако" (Франция), "Ювентус" (Италия).

Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 13:00.

Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные – через неделю. Команды, чье название достанут первым при жеребьевке, проводят первый матч дома.

Финал пройдет в субботу 3 июня на стадионе "Национальный" в Кардиффе, Уэльс.