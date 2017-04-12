Стал известен текст записки, найденной после взрыва возле автобуса "Боруссии"
Террористы грозятся "списком смерти" для немецких звезд
Немецкий таблоид Bild опубликовал текст записки, найденной после взрыва возле автобуса дортмундской "Боруссии".
"Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. 12 неверных были убиты нашими блаженными братьями в Германии. Но, вероятно, ты, Меркель, не беспокоишься о своих маленьких грязных субъектах. Ваши торнадо все еще летают над халифатом и убивают мусульман. Отныне все актеры, певцы, спортсмены и другие деятели в "списке смерти" Исламского государства. И до тех пор, как следующие требования не будут выполнены: "Убрать ракеты из Сирии и закрыть авиабазу в Рамштайне", – говорится в записке.
Напомним, что во вторник вечером, когда автобус с футболистами "Боруссии" отправлялся на матч Лиги чемпионов с "Монако", прогремел взрыв. Был ранен и госпитализирован футболист "Боруссии" Марк Бартра. А матч перенесен.
Вы сейчас просматриваете новость "Стал известен текст записки, найденной после взрыва возле автобуса "Боруссии"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии