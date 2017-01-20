Соперник "Шахтера" по Лиге Европы "Сельта" – лучшая команда Испании в 2017 году

В пяти матчах в этом году "Сельты" одержала пять побед, в том числе над лидером Примеры "Реалом"

"Мы обыграли лучшую команду мира. Причем на ее поле", – похвастал тренер "Сельты" Эдуардо Берицци после победы над "Реалом" в первой игре 1/4 Кубка Испании – 2:1. Для мира этот матч стал поводом поговорить о кризисе "сливочных", уступивших дважды кряду впервые с ноября 2015-го, то есть с еще дозидановского периода.

Для Украины же этот результат – показатель того, какую форму менее чем за месяц до 1/16 Лиги Европы набрал соперник "Шахтера". "Сельта" – лучшая команда Испании 2017 года: 5 матчей – 5 побед. Но если до того "кельты" обыгрывали представителей нижней части таблицы Примеры — "Алавес", "Малагу", "Валенсию", то в этот раз, играя в форме цветов "Металлиста", прихлопнули лидера Ла Лиги, победителя Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира (Аспас, 64 Хонни, 70 — Марсело, 69).

Яго Аспас, отличившийся в этой встрече и ассистом, довел счет своим голам в сезоне до 15-ти. Больше в Примере только у Месси (27) и Луиса Суареса (18). Тогда как у Роналду на мяч меньше, чем у Яго.

Кстати, после невыразительной игры с "кельтами" на испанских форумах хватало призывов к Кришти, мол, пора в Китай. Между тем Аспас в матче с "Реалом" не только заработал желтую для Серхио Рамоса, но и повздорил с ним. Рамос выругался в его адрес. "Tu puta madre", — прочитали по губам испанские специалисты. Но сам Аспас после игры уверял: "Мы взрослые люди, все это осталось на поле". Ответная игра команд пройдет в следующую среду.