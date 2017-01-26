СМИ стала известна дата свадьбы Лео Месси: звезда "Барселоны" женится на свое 30-летие
Футболист "Барселоны" женится на матери двоих его детей Антонелле Рокуццо 24 июня 2017 года
Свадьба нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лео Месси и Антонеллы Рокуццо запланирована на 24 июня 2017 года, сообщает аргентинский журнал Primicias Ya.
Месси и Рокуццо знают друг друга с детства. Пара воспитывает двоих сыновей – четырехлетнего Тиаго и годовалого Матео.
Церемония пройдет в аргентинском городе Росарио, уроженцами которого являются футболист и его подруга. Отмечается, что на торжество приглашены около 600 гостей, в числе которых мировые знаменитости и звезды спорта.
Помимо свадьбы гости отметят и второе событие в жизни Месси – именно 24 июня аргентинскому нападающему исполнится 30 лет.
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