СМИ стала известна дата свадьбы Лео Месси: звезда "Барселоны" женится на свое 30-летие

Вчера, 21:44

Футболист "Барселоны" женится на матери двоих его детей Антонелле Рокуццо 24 июня 2017 года

Месси с матерью двоих его детей. Фото Instagram
Месси с матерью двоих его детей. Фото Instagram

Свадьба нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лео Месси и Антонеллы Рокуццо запланирована на 24 июня 2017 года, сообщает аргентинский журнал Primicias Ya.

Месси и Рокуццо знают друг друга с детства. Пара воспитывает двоих сыновей – четырехлетнего Тиаго и годовалого Матео.

Церемония пройдет в аргентинском городе Росарио, уроженцами которого являются футболист и его подруга. Отмечается, что на торжество приглашены около 600 гостей, в числе которых мировые знаменитости и звезды спорта.

Помимо свадьбы гости отметят и второе событие в жизни Месси – именно 24 июня аргентинскому нападающему исполнится 30 лет.

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РСпорт

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