"Шапекоэнсе" провел первый матч после трагической авиакатастрофы (фото)

"Шапекоэнсе" провел свой первый футбольный матч после авиакатастрофы, в которой среди 71 погибших было 19 игроков и 24 члена клуба.

Около 20 000 фанов собрались на домашнем стадионе на товарищеский матч с чемпионом Бразилии-2016 "Палмейрасом".

Трем выжившим игрокам команды – вратарю Жаксону, и защитникам Алан Рушелу и Нету перед игрой преподнесли Кубок Судамерикана, врученный "Шапекоэнсе" по предложению другого финалиста турнира "Атлетико Насьоналя".

В клуб пришло 22 новых игрока, в основном арендованных у других команд чемпионата Бразилии.

Матч закончился со счетом 2:2. В составе хозяев поля забивали Дуглас Гролли и Амарал, тогда как за "Палмейрас" отметились Рафаэл Вейга и Витор Карвалью.