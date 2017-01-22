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"Шапекоэнсе" провел первый матч после трагической авиакатастрофы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/67_main.1485115858.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/67_tn.1485115858.jpg Футбол "Бело-зеленые" сыграли товарищеский матч против чемпиона Бразилии

"Шапекоэнсе" провел первый матч после трагической авиакатастрофы (фото)

Сегодня, 22:10

"Бело-зеленые" сыграли товарищеский матч против чемпиона Бразилии

"Шапекоэнсе" провел свой первый футбольный матч после авиакатастрофы, в которой среди 71 погибших было 19 игроков и 24 члена клуба.

Около 20 000 фанов собрались на домашнем стадионе на товарищеский матч с чемпионом Бразилии-2016 "Палмейрасом".

Трем выжившим игрокам команды – вратарю Жаксону, и защитникам Алан Рушелу и Нету перед игрой преподнесли Кубок Судамерикана, врученный "Шапекоэнсе" по предложению другого финалиста турнира "Атлетико Насьоналя".

В клуб пришло 22 новых игрока, в основном арендованных у других команд чемпионата Бразилии.

Матч закончился со счетом 2:2. В составе хозяев поля забивали Дуглас Гролли и Амарал, тогда как за "Палмейрас" отметились Рафаэл Вейга и Витор Карвалью.
футбол, товарищеский матч, Палмейрас, Шапекоэнсе

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Источник:

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