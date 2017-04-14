"Шальке" с Коноплянкой всухую проиграл "Аяксу" в Лиге Европы

Дубль Дави Классена принес "Аяксу" победу над "Шальке" в первом матче 1/4 финала

Впервом матче 1/4 финала Лиги Европы "Аякс" на своем поле "всухую" обыграл немецкий "Шальке". Поединок прошел в четверг в Амстердаме и завершился со счетом 2:0. Дублем в составе "Аякса" отметился Дави Классен (23-я и 52-я минуты). Первый гол капитан голландского клуба забил с пенальти.

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте, заменив полузащитника Даниэля Калиджури.

Ответный матч состоится 20 апреля в Гельзенкирхене.