"Шальке" с Коноплянкой всухую проиграл "Аяксу" в Лиге Европы

Сегодня, 00:06

Дубль Дави Классена принес "Аяксу" победу над "Шальке" в первом матче 1/4 финала


"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

"Аякс" - "Шальке" - 2:0. Фото AFP

Впервом матче 1/4 финала Лиги Европы "Аякс" на своем поле "всухую" обыграл немецкий "Шальке". Поединок прошел в четверг в Амстердаме и завершился со счетом 2:0. Дублем в составе "Аякса" отметился Дави Классен (23-я и 52-я минуты). Первый гол капитан голландского клуба забил с пенальти.

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте, заменив полузащитника Даниэля Калиджури.

Ответный матч состоится 20 апреля в Гельзенкирхене.
Лига Европы, Евгений Коноплянка, Аякс Амстердам, Шальке

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Сегодня|Спорт

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